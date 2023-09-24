В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон

В теплоснабжающем предприятии рассказали, на каких условиях могут подключить отопление в многоэтажках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz .

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По данным АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», по состоянию на 21 сентября запуск отопления произведен в одной многоэтажке, 198 частных домах, 10 школьных и дошкольных организациях, 14 медицинских учреждениях и восьми административных зданиях.

Если многоэтажки запитаны от ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ», имеют паспорта готовности и приборы учёта тепловой энергии, то КСК, ОСИ или ПТ могут самостоятельно подать заявки на подключение тепла.