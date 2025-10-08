Мужчину, обманувшего ряд горожан на сумму больше 40 млн тенге, водворили в изолятор временного содержания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, житель областного центра ВКО убеждал знакомых вложить деньги якобы в прибыльное дело. От одного он получил 8 млн тенге под предлогом раскрутки совместного бизнеса, другому предложил приобрести автомобиль по выгодной цене, третьему пообещал вернуть долг с вознаграждением, четвертому - помочь с покупкой квартиры.
«Таким образом мужчина завладел крупными суммами, общий ущерб превысил 41 миллион тенге. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», - пояснили в департаменте.
По данным фактам проводится досудебное расследование. Проверяется причастность обманщика к другим аналогичным эпизодам мошенничества.
Как напомнили полицейские, любые сделки необходимо оформлять документально. Кроме того, не стоит доверять «выгодным» предложениям и обещаниям легкой прибыли.