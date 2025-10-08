В Усть-Каменогорске задержали серийного мошенника

Закон и Порядок
88
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Мужчину, обманувшего ряд горожан на сумму больше 40 млн тенге, водворили в изолятор временного содержания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, житель областного центра ВКО убеждал знакомых вложить деньги якобы в прибыльное дело. От одного он получил 8 млн тенге под предлогом раскрутки совместного бизнеса, другому предложил приобрести автомобиль по выгодной цене, третьему пообещал вернуть долг с вознаграждением, четвертому - помочь с покупкой квартиры.

«Таким образом мужчина завладел крупными суммами, общий ущерб превысил 41 миллион тенге. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», - пояснили в департаменте.

По данным фактам проводится досудебное расследование. Проверяется причастность обманщика к другим аналогичным эпизодам мошенничества.

Как напомнили полицейские, любые сделки необходимо оформлять документально. Кроме того, не стоит доверять «выгодным» предложениям и обещаниям легкой прибыли.

#ВКО #мошенник

