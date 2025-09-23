В Узбекистане запретили приглашать более 200 гостей на свадьбу

Культура,В мире
128
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В стране будут строго контролироваться проведение свадеб, семейных торжеств, поминальных мероприятий и обрядов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Everyday.uz

Фото: Kazpravda.kz

Данный порядок закреплён в программе "Рациональное потребление", утверждённой постановлением Кабинета министров от 16 сентября 2025 года.

Программа является составной частью государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования ресурсов. В документе подчёркивается, что 2026-2030 годы объявлены "Актуальным периодом продовольственной безопасности". В этот период государство намерено принять комплекс мер, направленных на гарантированное обеспечение населения достаточным и качественным продовольствием, предотвращение расточительных расходов и формирование у граждан культуры бережного отношения к материальным и продовольственным ресурсам.

Особое внимание уделяется регулированию проведения массовых семейных мероприятий, которые традиционно сопровождаются значительными затратами. Власти отмечают, что чрезмерные расходы на организацию свадеб, поминок и других торжеств создают серьёзную финансовую нагрузку на семьи, а также приводят к нерациональному использованию продовольствия.

Напомним, что ещё в сентябре 2019 года в Узбекистане было утверждено Положение о регулировании проведения свадеб, поминок, обрядов и других семейных мероприятий. Согласно этому документу, максимальное количество участников семейных мероприятий ограничено: на свадьбах, торжествах и поминальных мероприятиях допускается присутствие не более 200 человек, при этом раздача плова разрешена для 250 участников; на так называемых двойных свадьбах число приглашённых гостей ограничено до 250, а раздача плова допускается не более чем для 300 человек.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает запрет на проведение шоу-программ и мероприятий, противоречащих национальным традициям и моральным устоям общества. Также установлены ограничения на организацию дополнительных обрядов и церемоний до, во время и после основных мероприятий, если они требуют чрезмерных расходов времени и финансовых средств. В отдельности регулируется проведение похоронных и поминальных обрядов: установлены нормы, направленные на сокращение ненужных расходов, отказ от дополнительных поминальных дней и обрядов, которые не соответствуют традиционным требованиям.

В рамках новой программы "Рациональное потребление" данные правила будут ужесточены и дополнительно поставлены под строгий государственный контроль. Органы самоуправления граждан, в частности институт махалли, совместно с местными органами власти будут следить за выполнением установленных норм. Предполагается, что системный контроль за количеством гостей, организацией питания и расходами на проведение мероприятий позволит сократить нерациональные траты, уменьшить нагрузку на семейные бюджеты и направить сэкономленные средства на более актуальные социальные нужды.

Таким образом, комплекс мер, предусмотренный программой "Рациональное потребление", станет одним из ключевых направлений политики государства в период 2026-2030 годов. Его реализация направлена на достижение баланса между сохранением национальных обычаев и необходимостью бережного отношения к продовольственным и материальным ресурсам.

#Узбекистан #закон #свадьба

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
На земле предков
Модерн и классика
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Выбирай дело по душе
Сеянцы поставил спонсор
Жажда легкой наживы к добру не приводит
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Изменились школьные меню
Особенная детская площадка
Территория поддержки и надежды
С заботой о родном крае
Начинать надо с родителей
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
Айтматов – навсегда
Степная «Илиада»
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Посольство Палестины открылось в Великобритании
Еще три страны признали государственность Палестины
Кораллы Карибского бассейна перестанут расти к 2040 году
Казахстанские пенсионерки выйдут на европейские подиумы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]