В стране будут строго контролироваться проведение свадеб, семейных торжеств, поминальных мероприятий и обрядов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Everyday.uz

Фото: Kazpravda.kz

Данный порядок закреплён в программе "Рациональное потребление", утверждённой постановлением Кабинета министров от 16 сентября 2025 года.

Программа является составной частью государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования ресурсов. В документе подчёркивается, что 2026-2030 годы объявлены "Актуальным периодом продовольственной безопасности". В этот период государство намерено принять комплекс мер, направленных на гарантированное обеспечение населения достаточным и качественным продовольствием, предотвращение расточительных расходов и формирование у граждан культуры бережного отношения к материальным и продовольственным ресурсам.

Особое внимание уделяется регулированию проведения массовых семейных мероприятий, которые традиционно сопровождаются значительными затратами. Власти отмечают, что чрезмерные расходы на организацию свадеб, поминок и других торжеств создают серьёзную финансовую нагрузку на семьи, а также приводят к нерациональному использованию продовольствия.

Напомним, что ещё в сентябре 2019 года в Узбекистане было утверждено Положение о регулировании проведения свадеб, поминок, обрядов и других семейных мероприятий. Согласно этому документу, максимальное количество участников семейных мероприятий ограничено: на свадьбах, торжествах и поминальных мероприятиях допускается присутствие не более 200 человек, при этом раздача плова разрешена для 250 участников; на так называемых двойных свадьбах число приглашённых гостей ограничено до 250, а раздача плова допускается не более чем для 300 человек.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает запрет на проведение шоу-программ и мероприятий, противоречащих национальным традициям и моральным устоям общества. Также установлены ограничения на организацию дополнительных обрядов и церемоний до, во время и после основных мероприятий, если они требуют чрезмерных расходов времени и финансовых средств. В отдельности регулируется проведение похоронных и поминальных обрядов: установлены нормы, направленные на сокращение ненужных расходов, отказ от дополнительных поминальных дней и обрядов, которые не соответствуют традиционным требованиям.

В рамках новой программы "Рациональное потребление" данные правила будут ужесточены и дополнительно поставлены под строгий государственный контроль. Органы самоуправления граждан, в частности институт махалли, совместно с местными органами власти будут следить за выполнением установленных норм. Предполагается, что системный контроль за количеством гостей, организацией питания и расходами на проведение мероприятий позволит сократить нерациональные траты, уменьшить нагрузку на семейные бюджеты и направить сэкономленные средства на более актуальные социальные нужды.

Таким образом, комплекс мер, предусмотренный программой "Рациональное потребление", станет одним из ключевых направлений политики государства в период 2026-2030 годов. Его реализация направлена на достижение баланса между сохранением национальных обычаев и необходимостью бережного отношения к продовольственным и материальным ресурсам.