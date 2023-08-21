В воду глядели

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Инна Нигмадзянова

Системные проблемы, оказывающие серьезное влияние на состояние водного комплекса страны, – дефицит квалифицированных кадров и отток опытных специалистов.

Высшая аудиторская палата РК провела заседание, на котором были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной дея­тельности республиканского государственного предприятия (РГП) «Казводхоз» за первые пять месяцев текущего года.

Вопрос рационального использования водных ресурсов находится на особом контроле у Главы государства. При этом РГП «Казводхоз» и сопутствую­щие предприятия значатся в качестве объектов национального значения.

Тем не менее недостаточно эффективное управление, ошибки проектного менеджмента и имеющаяся задолженность потребителей воды привели к нестабильному финансовому положению РГП «Казводхоз». Завершив государственный аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, аудиторы пришли к заключению, что озвученная ранее финансовая устойчивость республиканского объекта в 98%, по сути, оказалась мнимой.

Показатель искажается за счет остатка свободных денежных средств на контрольных счетах наличности (18,9 млрд тенге), не приносящих доход и не работающих на развитие производства. Указанные средства накапливаются на счетах уже с 2018 года и не имеют тенденцию к уменьшению.

В случае прекращения государственных вливаний финансовое состояние водного хозяйства не позволит ему даже должным образом ремонтировать и обслуживать имеющуюся инфраструктуру, не говоря уже о приобретении новых активов. Помимо прочего, у предприятия выросли дополнительные расходы в силу слабой реализации проектов в рамках международных займов.

Не все прозрачно обстоит с фактическим состоянием гидротехнических сооружений. Не проводится декларирование их безопасности, отсутствует объективная методика определения физического износа, что и приводит к искажению анализа. Автоматизация тоже остается на крайне низком уровне. Из 5 932 водохозяйственных сооружений автоматизированы лишь 118 (2%). При этом из данных 118 сооружений автоматизация функционирует только на 47 (40%).

По всем установленным недостаткам и нарушениям даны соответствующие рекомендации Правительству, профильному министерству и акиматам.

#проверка #дефицит #аудит #кадры #специалисты #Казводхоз

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