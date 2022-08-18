В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге

Цену снизили

О поставках ажиотажного продукта рассказали в местной социально-предпринимательской корпорации. Всего в соответствии с контрактами регион должен получить примерно 3,8 тыс. тонн сахара, или 56 вагонов.

Поставки идут с Таразского и Коксуского сахарных заводов. Еженедельно в область прибывает по шесть вагонов, то есть 406 тонн. С учетом затрат на логистику, разгрузку и хранение цена продажи в торговых точках СПК «Ертiс» составляет 469 тенге. В рознице с учетом 15-процентной надбавки – 539 тенге за килограмм.

«Область уже получила 29 вагонов, населению продано 1 762 тонны, – пояснили специа­листы. – На складе находится запас в 197 тонн, и мы еще получим 1 830 тонн».

С марта на востоке республики начались ажиотажный спрос на сахар и одновременно его резкое подорожание. В июне-июле продукт начал регулярно исчезать с полок, цены на него достигли 950–1 000 тенге за кило.

Как дополнительно пояснили в СПК, в регионе действуют рабочие группы по мониторингу цен. Всего в городские и районные акиматы поступило 113 заявлений граждан по фактам превышения торговой надбавки, в связи с чем на владельцев 54 торговых точек были наложены админис­тративные взыскания.

Кроме того, с 1 062 оптовиками заключены меморандумы о минимальной 7-процентной торговой надбавке.