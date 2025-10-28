В Японии начался суд по делу об убийстве экс-премьера Абэ

Айман Аманжолова
корреспондент

Застреливший экс-премьера Синдзо Абэ японец Амагами признал в суде свою вину, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото из открытых источников

Первое слушание по делу 45-летнего Тэцуи Ямагами, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, началось в окружном суде Нары, в ходе первого заседания подсудимый признал свою вину в преступлении, передает агентство Киодо.

«Все соответствует действительности. Нет никаких сомнений в том, что это сделал я», - приводит агентство его слова.

Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. В Абэ дважды выстрелили со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Тэцуи Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Ямагами обвиняют в убийстве политика и нарушении закона об обороте огнестрельного оружия.

Похороны и кремация Абэ прошли 12 июля того же года, а 27 сентября состоялись государственные похороны.

#суд #убийство #Япония #Абэ

