Умер Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK.

Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени), во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.