Инцидент произошел на фестивале Di Trupa, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Порядка 150 человек пострадали от удара молнии во время ежегодного фестиваля Di Trupa в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщило правительство Северо-Западной провинции.

«Департамент здравоохранения Северо-Западной провинции подтверждает оказание помощи пациентам после удара молнии», — написало правительство в Facebook.

Инцидент произошел 3 января в деревне Матибестад, в 50 км от Претории. Два человека скончались по прибытии в клинику, 13 пациентов в критическом состоянии были переведены в больницу Джубили. Большинство пострадавших получили легкие ожоги.

К утру 4 января общее число госпитализированных достигло 49 человек. На месте работали врачи, медсестры и усиленная бригада скорой помощи. Министр здравоохранения провинции Селло Лехари поблагодарил коллег из Гаутенга за помощь в ликвидации последствий ЧП.