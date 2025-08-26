В Жамбылской области идет активная подготовка к новому учебному году. В учреждениях образования региона произошли некоторые изменения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Как отметил руководитель областного управления образования Нурбек Оршубеков, для того чтобы в будущем дети могли быстро ориентироваться на рынке труда и легко адаптироваться к имеющимся условиям, необходимо с малого возраста прививать им соответствующие навыки. Начавшаяся эпоха искусственного интеллекта диктует свои требования, и сегодня важно формировать у учащихся способности, которые пригодятся им не только для какой-то одной профессии.

- Дети должны обладать гибкими профессиональными навыками, позволяющими быстро приспосабливаться. Для этого в ряде школ и колледжей региона внедрены STEM-лаборатории, 3D-принтинг, робототехника и основы искусственного интеллекта, - сообщил Нурбек Оршубеков.

По его словам, в новом учебном году учащиеся будут обеспечены учебниками на 100%. На приобретение учебников, учебно-методических комплексов и дополнительных материалов из бюджета выделено 2,6 млрд тенге.

Не забывают в регионе и о тех, кто желает получать знания, но нуждается в поддержке. За счет фонда всеобуча на питание, приобретение одежды и летнее оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей в этом году выделено 6,4 млрд тенге. Средства на покупку вещей перечислены напрямую на банковские счета родителей.

Вместе с тем с начала августа стартовала традиционная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу», которая продлится до 30 сентября и позволит предотвратить непосещение детей из малообеспеченных и многодетных семей мест учебы по социальным причинам.

Говоря о подготовке к очередному учебному году, нельзя забывать и о степени готовности учителей, ведь от того, насколько высока профессиональная квалификация педагога, напрямую зависит качество образования.

- Ни один учитель не остался без нашего внимания. В течение года было проведено 654 методических мероприятия, в которых принимали участие все без исключения педагоги области. Курсы повышения квалификации в прошлом учебном году прошли около 6 420 педагогов. Кроме того, в рамках проекта «943 – развитие целевых школ в стране» повысили квалификацию еще 2 773 педагога из 60 школ региона.

Областной учебно-методический центр системно работает над развитием предметных компетенций педагогов естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Создано общество педагогов «Ұлағат», реализуются проекты «Виртуальная методическая школа», «Сабақ тайм», «Зерде», лаборатория «1+10» для мастер-педагогов.

Для молодых педагогов функционирует сетевая школа наставничества «Болашақ». Открыт клуб менеджеров образования, работает совет директоров школ, создана школа кадрового резерва. Все эти меры положительно отразятся на качестве образования в регионе, уверен Нурбек Оршубеков.

Кроме того, для обеспечения школ педагогами проводится конкурсный отбор на свободные рабочие места. Особенностью этого года стало внедрение проекта «Лучший выпускник – направление без конкурса», по которому 58 выпускников вузов с GPA не ниже 3,33 приняты в школы без конкурса. В 12 школах и двух дошкольных организациях реализуются исследования по 10 актуальным направлениям.

Для реализации проекта «Сельская школа – площадка качества» разработана региональная дорожная карта. Опорными школами определены 29 школ с высоким кадровым потенциалом и соответствующей материально-технической базой.