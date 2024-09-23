В Жамбылской области началось межведомственное учение «Бекет-2024»

В комплексном межведомственном учении задействованы подразделения министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитета национальной безопасности и представители центральных государственных органов

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

При координационной роли министерства обороны органы управления, региональные подразделения Департамента полиции, ДКНБ, ДЧС и формирования территориальной обороны отработают различные сценарии противодействия угрозам при возникновении кризисных ситуаций. Будет организована работа регионального оперативного штаба и совета обороны, который возглавит аким Жамбылской области.

– Учение направлено на проверку состояния мобилизационной готовности государственных органов и подразделений территориальной обороны, обеспечение межведомственной координации и отработку элементов взаимодействия разноведомственных сил, – прокомментировал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальник Департамента территориальной обороны генерал-майор Аскар Жоламанов.

В настоящее время на базе учебного центра «Айша биби» регионального командования «Юг» призванные на сборы офицеры и сержанты запаса, входящие в состав бригады территориальной обороны Жамбылской области, приступили к занятиям по огневой подготовке. В дальнейшем во взаимодействии с региональным оперативным штабом они практически отработают вопросы охраны и обороны важных государственных и военных объектов.