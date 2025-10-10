Фото: Kazpravda.kz

По сообщению пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Таласский районный отдел полиции поступили заявления от местных жителей о пропаже верблюдов, лошадей и коров, принадлежащих их фермерским хозяйствам. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и Таласского районного отдела полиции при координации органов прокуратуры была раскрыта деятельность организованной преступной группы, промышлявшей кражами скота на территории района.

Полицейские установили, что пятеро мужчин в возрасте 30-48 лет, действуя по предварительному сговору, с февраля прошлого года по апрель текущего года совершали кражи скота с пастбищ в Таласском и соседних районах. Всего они похитили 38 верблюдов, 16 лошадей и корову, принадлежавших фермерам вблизи сел Аккум, Тамды и Ушарал. Общая сумма материального ущерба составила 24 млн 550 тыс. тенге. В ходе следствия часть похищенного скота была обнаружена и возвращена владельцам.

По всем фактам было проведено досудебное расследование по статье 188-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (скотокрадство).

По решению суда организатор преступной группы приговорен к 7 годам лишения свободы. Трое участников получили по 3 года условно, еще один - 2 года лишения свободы.