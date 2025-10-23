В Жамбылской области задержали перевозчиков марихуаны

Закон и Порядок
114
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Общий вес изъятого наркотического вещества составил 24 килограмма 480 граммов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В руки стражей правопорядка попала группа лиц, подозреваемых в незаконной перевозке наркотических веществ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, при въезде в город Тараз был остановлен легковой автомобиль Audi-80, в которой находились четверо местных жителей. В багажнике правоохранители обнаружили 4 мешка с невысушенной марихуаной. Общий вес изъятого составил 24 килограмма 480 граммов. По предварительным данным, марихуана была ранее заготовлена в предпесковой зоне района Т. Рыскулова.

В настоящее время двое пассажиров автомобиля водворены в изолятор временного содержания. В отношении остальных фигурантов проводится следствие. Задержание было произведено при непосредственном участии прокуратуры Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование.

 

 

#марихуана #перевозчики

