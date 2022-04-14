C приходом тепла в регионе ухудшилась эпизоотическая и эпидемическая ситуация, и в настоящее время она характеризуется как сложная.

По информации руководителя отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом Кумисбека Рахимова, выступившего на площадке региональной службы коммуникаций, в облас­ти зафиксировано четыре подтвержденных случая сибирской язвы. Два из них установлены в Таразе, по одному факту зарегистрировано в Жуалынском и Таласском районах.

Спикер также сообщил, что в области определено 83 неблагополучных стационарных пункта распространения сибирской язвы, количество очагов – 189, и они занимают площадь более 16 тыс. га. Все пункты находятся под контролем эпидемиологов и ветеринаров.

– Необходимо учитывать, что болезнь способна появиться в местах, где животные не были вакцинированы. Ученые выяснили, что возбудитель сибирской язвы может быть выведен на поверхность даже дождевыми червями. Риск заражения возрастает при проведении земляных работ, при подмыве почвы талыми или дождевыми водами, – отметил Кумисбек Рахимов. – По этой причине первостепенной задачей профилактики выступает своевременная иммунизация сельскохозяйственных животных в стационарно неблагополучных пунктах. Прививкам подлежат и лица, относящиеся к группам повышенного риска заражения (работники предприятий по переработке кожевенного сырья, шерсти и мяса, ветеринары, лаборанты, работающие с возбудителем сибирской язвы).

Он также предупредил, что обязательной мерой профилактики сибирской язвы является недопущение употребления в пищу мяса животных вынужденного убоя без разрешения ветеринарно-санитарного надзора. Также представляет опасность употребление мяса и мясопродуктов (особенно завезенных из других регионов), не имеющих сертификата качества.

Лица, ухаживающие за животными, должны соблюдать правила личной гигиены. При малейшем подозрении на сибирскую язву необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Вместе с тем насторожили два случая, по признакам напоминающие конго-крымскую геморрагическую лихорадку, основными распространителями которой служат клещи.

На территории области природные очаги конго-крымской лихорадки расположены в Сарысуском, Мойынкумском, Таласском, Жамбылском и Шуском районах. Здесь находятся 36 сел.

– В Жамбылской области ежегодно регистрируются случаи заражения населения конго-крымской геморрагической лихорадкой. Так, в прошлом году был выявлен один заболевший, в этом году у двоих жителей нашли похожие симптомы, однако анализы дали отрицательный результат, – сообщил руководитель отдела эпидемиологического надзора.

Нынче в регионе уже отмечены случаи укусов клещей, зарегистрировано 11 пострадавших. Все они взяты под медицинский контроль, который продлится 14 дней. Проведение противоклещевых дезинфекционных работ начнется 18 апреля.