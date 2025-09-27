В Жезказгане подвели итоги Международного театрального фестиваля им. Жаната Хаджиева Театр 27 сентября 2025 г. 3:35 3 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау На сцене Казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова свои спектакли представили восемь театров из Казахстана, России и Кыргызстана. фото предоставлено театром им. С. Кожамкулова – Впервые фестиваль прошел в 2017-м, – отметил аким области Дастан Рыспеков. – В 2018 и 2019 годах на жезказганской земле встречали театры из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Франции, Сербии и Китая. Несомненно, такие творческие встречи духовно обогащают нас. О продолжении доброй традиции и зарубежных участниках фестиваля рассказал Досхан Сакен, директор театра им. С. Кожамкулова. – Мы хотим привлечь внимание зрителей к новым современным формам, инновациям и технологиям театрального искусства через творчество национальных театров, – отметил он. – Хотелось бы сформировать новые и укрепить имеющиеся творческие связи. В этом году на ІV фестиваль приехали Актюбинский областной казахский драматический театр им. Тахави Ахтанова, Атырауский областной казахский драмтеатр им. Махамбета, Западно-Казахстанский областной казахский драмтеатр им. Хадиши Букеевой, театр «Дарига-ай» из Семея, Павлодарский областной казахский драмтеатр им. Жусупбека Аймаутова, а также театры ближнего зарубежья: театр Stage 705 из Бишкека (Кыргызстан) и ПТО «Мамин театр» из Москвы (Россия). Премия за «Лучший спектакль» присуждена театру «Дарига-ай» из Семея. Постановка режиссера Мейрама Хабибуллина по пьесе Оралхана Бокея «Не гаси свой очаг» признана достойной высшей награды фестиваля. Гости из Бишкека – актрисы театра Stage 705 Айзада Абдыкалыкова и Жамиля Кельдыбаева – удостоены награды за лучшую женскую роль. Они отмечены не только за новаторский подход, но и показанные ими реалистичные и трогательные образы в спектакле «Ай-Булут». Номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» присудили актеру Рамазану Камешову из Уральска (Иван Кузьмич Шпекин в спектакле «Ревизор»). В разных номинациях были отмечены и другие участники фестиваля. Так, специальной награды удостоен Московский ПТО «Мамин театр» за спектакль «Мое ленинградское детство» по мотивам пьесы Эллы Фоняковой «Хлеб зимнего стола». Этот трогательный рассказ маленькой девочки о Великой Отечественной войне был очень тепло принят зрителями. #Жезказган #театр #фестиваль