– Впервые фестиваль прошел в 2017-м, – отметил аким облас­ти Дастан Рыспеков. – В 2018 и 2019 годах на жезказганской земле встречали театры из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Франции, Сербии и Китая. Несомненно, такие творчес­кие встречи духовно обогащают нас.

О продолжении доброй традиции и зарубежных участниках фестиваля рассказал Досхан Сакен, директор театра им. С. Кожамкулова.

– Мы хотим привлечь внимание зрителей к новым современным формам, инновациям и технологиям театрального искусства через творчество национальных театров, – отметил он. – Хотелось бы сформировать новые и укрепить имеющиеся творчес­кие связи.

В этом году на ІV фестиваль приехали Актюбинский областной казахский драматичес­кий театр им. Тахави Ахтанова, Атырауский областной казахский драмтеатр им. Махамбета, Западно-Казахстанский­ областной казахский драмтеатр им. Хадиши Букеевой, театр «Дарига-ай» из Семея, Павлодарский областной казахский драмтеатр им. Жусупбека Аймаутова, а также театры ближнего зарубежья: театр Stage 705 из Бишкека (Кыргызстан) и ПТО «Мамин театр» из Моск­вы (Россия).

Премия за «Лучший спектакль» присуждена театру «Дарига-ай» из Семея. Постановка режиссера Мейрама Хабибуллина по пьесе Оралхана Бокея «Не гаси свой очаг» признана достойной высшей награды фестиваля.

Гости из Бишкека – актрисы театра Stage 705 Айзада Абдыкалыкова и Жамиля Кельдыбаева – удостоены награды за лучшую женскую роль. Они отмечены не только за новаторский подход, но и показанные ими реалистичные и трогательные образы в спектакле «Ай-Булут». Номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» присудили актеру Рамазану Камешову из Уральска (Иван Кузьмич Шпекин в спектакле «Ревизор»).

В разных номинациях были отмечены и другие участники фестиваля. Так, специальной наг­рады удостоен Московский ПТО «Мамин театр» за спектакль «Мое ленинградское детство» по мотивам пьесы Эллы Фоняковой «Хлеб зимнего стола». Этот трогательный рассказ маленькой девочки о Великой Отечественной войне был очень тепло принят зрителями.