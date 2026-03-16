В зоопарке Пекина отмечают День панд

Китай
146
Айман Аманжолова
корреспондент

Посетители зоопарка стоят в очереди, чтобы увидеть главную панду

Фото: А.Аманжолова

В понедельник в разных странах мира отмечается тематический "День панд", посвященный проблеме защиты этих животных. Жители и гости китайской столицы готовы больше часа стоять в очереди в Пекинском зоопарке, чтобы на несколько минут взглянуть на самую известную панду Китая - Мэн Ланя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Официально международный панд отмечается в мире 27 октября. Ранее ряд учреждений по защите панд в Китае решил также использовать дату 16 марта для проведения различных научных мероприятий по теме защиты панд, при этом официальным международным праздником 16 марта не является.

По-китайски слово панда звучит "сюнмао", что дословно переводится на русский язык как "медвежий кот". Такое название панда получила из-за своей пухлой мордочки, напоминающей кошачью. Но в Китае распространено и другое название животного - "гобао", что означает "национальное сокровище".

Наиболее известное "национальное сокровище" в Китае проживает сегодня в столичном зоопарке. Самец гигантской панды Мэн Лань родился в июле 2015 года на исследовательской базе по разведению больших панд в городе Чэнду провинции Сычуань, в 2017 году панда переехала в свой новый дом - Пекинский зоопарк. С тех пор Мэн Лань прославился на весь Китай, не в последнюю очередь благодаря своему "бунтарскому поведению".

«В эти выходные я пришла в зоопарк только ради того, чтобы увидеть Мэн Ланя, я посмотрела много видео с ним в интернете, он такой милый! Хотя очередь была длинная, это стоило того, как только я увидела панду», - рассказала одна из посетительниц зоопарка, добавив, что встреча с любимцем принесла ей много положительных эмоций и она обязательно придет в зоопарк снова, чтобы еще раз увидеть Мэн Ланя.

В сувенирной лавке при зоопарке можно купить фотографии Мэн Ланя в рамке и книжки, посвященные знаменитой панде.

Сегодня в КНР активно ведется и научная работа в области защиты панд. В 2024 году в Китае начал набирать студентов первый в стране "колледж больших панд", который будет готовить специалистов в области защиты, разведения, профилактики болезней панд.

Комплексные меры по защите панд принесли результаты. Согласно опубликованной в марте этого года государственным управлением лесного и степного хозяйства КНР информации, численность больших панд в дикой природе увеличилась с 1 100 в 1980-х годах до почти 1 900 особей к настоящему времени.

 

#Китай #панда

