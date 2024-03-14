Вакцина для буренки

Кампания по вакцинации скота начинается на юге страны, ведь свое­временная ветеринарная профилактика – основа благополучного животноводства. Она предотвращает появление болезней и экономит затраты на лечение животных. Соответствую­щие мероприятия проводятся против 16 различных особо опасных болезней.

В 2023-м для вакцинации против 13 заболеваний было использовано 29,5 млн доз вакцин. В нынешнем году планируется закупить 30,1 млн доз. На склады временного хранения в райо­нах и городах уже доставлено 12,8 млн доз, в том числе вакцины против бешенства, оспы, сибирской язвы, эктимы, брадзота, птичьего гриппа, пастереллеза, лептоспироза, листериоза, чумы, нодулярного дерматита, туберкулеза, эхинококкоза.

Готовность к проведению прививочной кампании и недостатки вакцинации обсуждены на еженедельном заседании аппарата акима Туркестанской области.

Глава региона Дархан Сатыбал­ды отметил высокое значение сельского хозяйства и подчерк­нул, что работа в сфере ветеринарии должна выполняться качественно, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний, которые могут привести к падежу скота и ущербу фермерам. Поручено принять строгие меры в отношении руководителей на местах, которые не справляются со своими функциями.

– Необходимо постоянно контро­лировать эпизоотическую ситуацию, ведь одним из главных приоритетов региона является животноводство, – отметил Дархан Сатыбалды. – Если эпизоотическая ситуация опасна, может пострадать важнейшая отрасль – животноводство. Экспорт мяса тоже прекратится, если выявится опасный очаг заболевания, будет введен запрет на отгрузку продукции. Между тем большая часть экспортируемого страной мяса приходится именно на Туркестанскую область.

Поводов для беспокойства в отношении возможного ветеринарного неблагополучия достаточно. Во многих районах вдоль дорог, на свалках лежат трупы крупного рогатого скота. Есть те, кто забивает скот непосредственно на пастбищах или пустырях. Все это может привести к распространению болезней.

Поэтому скот необходимо свое­временно вакцинировать, регулярно проводить профилактическую работу, взять под контроль скотные рынки, крестьянские хозяйства региона, своевременно заниматься дезинфекцией и санитарной обработкой.

Вакцинация и стерилизация, противоклещевая обработка должны проводиться квалифицированными специалистами, чтобы снизить количество случаев укусов клещей, уменьшить уровень распространенности болезней животных.

Дархан Сатыбалды потребовал от руководителей местных исполнительных органов включиться в решение накопившихся проблем в сфере ветеринарии. В частности, поручено привести в порядок крупнейший в стране и Центрально-Азиатском регионе скотный рынок в селе Карабулак Сайрамского района, а также все скотные рынки области, усилить санитарную очистку, решить проблемы с ямами Беккари. Всего планируется­ построить­ 10 ям Беккари, 20 мест сброса туш скота.

Руководитель областного управления ветеринарии Гани Курманбай доложил о ходе проведения ветеринарных мероприятий. По его словам, по сравнению с 2022 годом заболеваемость бруцеллезом среди КРС снизилась на 41%, среди МРС – на 37%.

В 2024 году против бруцеллеза запланирован отбор проб крови у 1 247 тыс. голов крупного рогатого скота и 4 344,8 тыс. голов МРС. На сегодняшний день обследовано 105,2 тыс. голов КРС и 281,5 тыс. голов МРС.

В прошлом году были выделены средства на закуп лекарств, необходимых для профилактики энзоотических заболеваний. К выполнению запланированных мероприятий были привлечены 1 552 специалиста, их обеспечили специальной защитной одеждой. Санитарной профилактической обработкой охватили 3 056,5 тыс. голов крупного рогатого скота и 9 773,7 тыс. голов мелкого рогатого скота. Обеззаражено 74,2 млн квадратных метров сараев, скотобоен и водостоков.

В этом году выделены средства на приобретение необходимых медицинских препаратов, заключен контракт с подрядчиком, ставшим победителем конкурса государственных услуг.

На весну запланирован огромный объем работы. Предстоит обработать 1 595,7 тыс. голов крупного рогатого скота и 5 197 тыс. голов мелкого рогатого скота, обеззаразить 46,5 млн кв. м сараев, кошар и скотобоен.

Для предотвращения распространения бешенства в прошлом году были проведены работы по отлову бродячих собак и кошек. В бюджете области предусмотрены средства на вакцинацию бродячих животных. В соответствии с Законом «О государственных закупках» проводятся открытые конкурсы.

За оставление домашних животных без присмотра и несоблюдение действующих правил их содержания 485 человек оштрафовано на общую сумму 6 185 тыс. тенге. Чипировано 12 915 домашних собак и кошек, информация о них занесена в базу данных.