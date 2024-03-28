Вас снимает Коренчук

В качестве отдельного вида искусства фотография выступает сравнительно недавно. Всего пара веков минула с той поры, когда француз Жозеф Ньепс изобрел способ получения изображения на серебряной пластине, покрытой светочувствительным слоем. Но и за столь короткий срок, пройдя через жернова неистовой критики, она сумела завое­вать свое место среди рукотворных артефактов, достойных покровительства придирчивых муз.

Но если живопись, скульптура, прикладные виды искусства в нашей стране представлены достаточно широко, то признанных мастеров фото­графии в Казахстане знают немногие, хотя их работы, образы и идеи широко используют не только дизайнеры и многочисленные издания. Одним из таких признанных международным сообществом фотомастеров является Валерий Коренчук, чьи произведения демонстрировались более чем на тысяче международных выставок в 47 странах. Он является автором более 200 статей по проблемам фотографического искусства, по сей день сотрудничает со многими казахстанскими газетами, журналами и издательствами. Работы Коренчука печатались в журналах и монографиях России, Германии, Венгрии, FIAP, а также представлены в музеях Франции, Индии, Пакистана, Испании, частных коллекциях в 17 странах.

На этот раз мэтр отечественной фотографии представил в Государственном музее искусств им. А. Кастеева свой взгляд на одну из экзотических стран, причем сделал это вместе со своей дочерью Ольгой, единственной в Казахстане женщиной-фотографом, имеющей почетный титул Excellence FIAP (Международной федерации фотографического искусства), и своим зятем Иваном Шарифуддином – профессиональным фотографом из Индонезии.

– Папа был в гостях на Бали в 2014 году, – рассказывает Ольга Коренчук, рассматривая вместе с нами выставочные работы. – Вот старенький дедок Манку, папа обожает такие фотографии, чтобы через образ можно было увидеть весь жизненный путь, накопленный опыт. Он обожает уличные сценки – так называемые ситуационные снимки. При этом наши с ним фотографии очень легко перепутать, потому что у нас с папой одна насмотренность, мы учились на одних и тех же источниках, и случается, что мы сами спорим об авторстве тех или иных работ, готовя их к выставкам.

А в зале музея – экзотика. Вот островитянин «шаман» в трансе что-то колдует у костровища за мгновение перед тем, как ступить в пламя. Рядом – снимок местной женщины с босыми ногами, она пробует только что приготовленную похлебку. Тут же сказочные пейзажи, ритуальные действа, фрагмент праздничных шест­вий – и все увиденное отличается от привычных нам постеров из журналов о путешествиях. Тут реальная жизнь, увиденная зорким взглядом автора снимка.

– Как-то Сергей Ходанов (известный в Казахстане фотохудожник. – Прим. ред.) спросил у меня: ваша дочь всю жизнь ходила в фотоклуб, это правда? Я отвечаю: нет, конечно, «заливает» она, – вспоминает Валерий Коренчук. – Первые два года я носил ее в фотоклуб на руках. Все наши мероприятия можно датировать по ее возрасту, и где-то она ростом с портфель. Первое время для нее это было больше игрой. Она, конечно же, в детстве увязывалась за мной в ванную, где я проявлял и печатал снимки, старалась помогать, но часов в десять вечера уже клевала носом. Во втором классе у нее, единственной среди сверстников, был свой фотоаппарат. Потом это стихло, а в 19 лет она поехала с мамой в Таллин, взяла с собой «Зенит» и сменный объектив к нему. Через неделю я хватился, а у меня просто не осталось оборудования: фильтры, вся техника перекочевали к ней. А потом смотрю, что у нее возле кровати все журналы, которые я выписывал с давних времен, они хранились на антресолях – все их изучила. Когда я ездил в командировки, она всегда старалась поехать со мной. Каждому отцу приятно, когда дети не только продолжают его дело, но и в чем-то способны превзойти.

Получилось ли это, сложно сказать. Ведь если авторы сами способны спутать свои работы, то стороннему наблюдателю остается лишь наслаждаться новыми, а для кого-то, кто не бывал в тех краях, необычными образами, увидеть и запечатлеть которые способен лишь только фотохудожник.