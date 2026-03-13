Организовала мероприятие руководитель областного филиала РОО «Ұршық» Гулдана Магзуова. По профессии она музыкант, занималась вокалом. Когда выступала на сцене, шила наряды, создавала украшения в дополнение к своим концерт­ным образам. Постепенно хобби переросло в бизнес. Вот уже несколько лет Гулдана занимается сборкой украшений в этностиле и хорошо понимает, насколько важны для продвижения бизнес-инициатив такие выставки-ярмарки.

– Мы приурочили нашу выс­тавку к главному празднику года – Наурызу, ведь именно весной так хочется обновления, добавить красоты в убранство дома или свой образ, – говорит она. – Год от года спрос на изделия с национальными мотивами только возрастает. Наши мастерицы гармонично сочетают традиции и современные тренды.

Среди мастеров – и бывшие домохозяйки, превратившие увлечение в источник семейного дохода. Жительница Уральска Жанар Хасенова с детства увлекается многими видами рукоделия. Работала в разных сферах и вот уже 10 лет плотно занимается декоративно-прикладным­ творчеством. В одном из торговых домов открыла бутик-ателье, где выс­тавлена продукция и других рукодельниц.

Жительница Акжаикского района Самал Абдрахманова в 2018 году получила грант, на который приобрела швейную машинку. И теперь шьет корпе, мягкие игрушки, приданое для невест. Сама моет шерсть, делает выкройки, разрабатывает дизайн изделий. Баянсулу Галиуллина сначала вышивала картины бисером и мулине. Но однажды увидела в Интернете видеоролик по созданию казахских головных уборов. Чтобы выучиться шить саукеле и кимешеки, специально ездила в Алматы.

Первыми гостями выставки-ярмарки стали студенты – будущие дизайнеры. Возможно, работы мастеров станут для них источником вдохновения, помогут освоить новые техники и найти свой собственный стиль в творчестве.