Легендарный ТЮЗ имени Наталии Сац отмечает круглую дату в гастрольном туре
Эвакуация талантов
Осенью победного 1945 года на сцене теперь уже не существующего кинотеатра «Алатау» в Алма-Ате начиналась история незаурядного театрального коллектива. На свет он явился благодаря невероятному стечению обстоятельств, но прежде всего – таланту, энтузиазму, силе веры и духа одержимых чистой идеей людей. В этой биографии множество ярких страниц и прославленных имен. И только небольшую их часть мы сможем вспомнить с главным режиссером Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац Ириной Симоновой.
Тяжкие испытания Великой Отечественной войны для тогдашней столицы Казахстана обернулись, как известно, бесценными приобретениями. Мощной подпиткой искусству стала эвакуация ведущих учреждений культуры и творческой элиты СССР: сотен известнейших режиссеров и актеров, операторов, сценаристов, художников театра и кино. Здесь давал спектакли вывезенный из Москвы балет Большого театра, ставил свой репертуар театр Моссовета во главе с Юрием Завадским, продолжали работу союзные киностудии.
– Эвакуация творческой интеллигенции имела действительно судьбоносное значение и для сохранения национального наследия, и в целом для развития культуры города и республики, – считает Ирина Симонова. – Процессы, происходившие в культурной жизни военного времени, во многом определили облик отечественного искусства последующих десятилетий.
Волей судеб
Трагические сюжеты личной жизни Наталии Ильиничны Сац, основательницы первого в мире детского театра в послереволюционной Москве, стали столь же значительными для истории Алма-Аты. В 1937 году осужденная как жена изменника родины, она провела пять лет в лагерях. После освобождения, не имея права жить и работать в Москве и Санкт-Петербурге, Наталия Ильинична с 15-летней дочерью Роксаной приехала в Алма-Ату в 1943 году, в самый разгар войны.
Но это было еще и время, когда потребность в красивом, добром, жизнеутверждающем становилась особо острой, и, конечно, профессиональное чутье режиссера не могло это упустить из виду. Вскоре по прибытии в малознакомую азиатскую республику Наталия Сац, сразу же назначенная режиссером театра оперы и балета, ставит концерт «Мастера искусств – детям» с участием лучших артистов Казахстана и самого Николая Черкасова. Следом с оглушительным успехом выходит ее премьера оперы «Чио-Чио-сан» – первая постановка на казахском языке с Куляш Байсеитовой в главной роли. А уже в 1944 году случается главное событие, которому Наталия Ильинична упорно и твердо пробивала дорогу, – свет увидело постановление Совета Народных Комиссаров КазССР и ЦККП(б) Казахстана об открытии в Алма-Ате театра для детей и юношества.
Кстати, именно Николай Черкасов, занятый в то время на съемках в Алма-Ате фильма «Иван Грозный», немало поспособствовал продвижению смелой инициативы «матери детских театров». Выступая на концерте мастеров, организованном Сац, он прямо со сцены обратился к присутствовавшим в зале секретарям комсомольского ЦК и руководителям республиканских управлений образования и искусства с прозрачным намеком на необходимость театра для детей в Казахстане.
За синей птицей
У истоков театра для юных зрителей стояли величайшие личности того времени – Сергей Эйзенштейн, Вера Марецкая, Виктор Розов. Казахский писатель, драматург, заслуженный деятель науки Казахской ССР Мухтар Ауэзов входил в состав художественного совета молодого театра. Музыку к спектаклям писали замечательные композиторы Серафим Туликов, Евгений Минаев, Владимир Великанов. Здесь работал заслуженный деятель искусств Казахской ССР художник Всеволод Теляковский, отсюда началась сценическая карьера блистательного казахстанского актера Юрия Померанцева.
За восемь десятилетий в главном детском театре страны поставлены сотни спектаклей для разновозрастной публики: в труппе неизменно придерживались правила уравновешивать репертуар работами, которые были бы интересны и самым маленьким зрителям, и более «возрастным», и совсем уж искушенным театралам. Эта традиция закладывалась самой Наталией Ильиничной, когда в день открытия театра, 7 ноября 1945 года, в афише появились две «контрастные» премьеры: сказка «Красная Шапочка», поставленная самой Сац, и историческая драма «Осада Лейдена» в постановке Виктора Розова.
«Реконструкция» именно этой самой первой работы Наталии Ильиничны в театре, подаренном казахстанским детям, легла в основу спектакля Галины Пьяновой «Сац. История одной репетиции». С ним театр провел этой осенью свой юбилейный гастрольный тур в Россию и по городам страны.
Удивительной силы и широты охвата постановка получилась у режиссера! Биографическая драма и хронология эпохи великих потрясений переплелись в тугую материю, на фоне которой четко проступил главный смысловой контур: любовь к высокому искусству, сила веры и преданность своей мечте – все, чему посвятила жизнь хрупкая, но несгибаемая женщина. Легенда о птице счастья сопровождала Наталию Ильиничну с самого детства, с тех пор, как о ней рассказал отец девочки – автор сюиты «Синяя птица». Это тогда Наташа пообещала найти ее, обещание исполнила, а обретенным счастьем поделилась с огромным числом маленьких и больших людей и оставила его после себя на долгую светлую память.
К слову, звания «мать детских театров мира», пусть и неофициального, но единогласно присужденного, Наталия Сац была удостоена по решению Международной ассоциации театров для детей и молодежи.
Подарок из детства
Уже в 1947 году состоялось официальное открытие казахской труппы театра, что тоже стало личной заслугой Наталии Ильиничны. Позже на ее основе был учрежден самостоятельный коллектив – Казахский государственный академический театр для детей и юношества
им. Г. Мусрепова.
Спустя 13 лет работы в Алма-Ате Наталия Ильинична уехала в Москву, чтобы завершить еще одно большое дело своей жизни – создать первый в мире музыкальный детский театр и дать ему имя той самой мечты – «Синяя птица».
Алматинский театр юного зрителя сохранил и продолжил традиции, заложенные его основателем с единомышленниками. В 1995 году ему было присвоено почетное звание «академический» и имя Наталии Ильиничны Сац.
– Сегодня легендарная труппа театра без преувеличения – один из ведущих коллективов нашей страны, – утверждает главный режиссер Ирина Симонова. – За 80 лет существования Государственный русский театр для детей и юношества не растратил своих благородных принципов и убеждений. И сегодня цели у театра те же, к чему стремилась его основательница: воспитать в молодом поколении честность и благородство, порядочность и принципиальность, умение понимать и чувствовать красоту.
Главный режиссер считает эти задачи универсальными для творческой реализации, даже несмотря на то, что публика у коллектива очень разноликая:
– В нашем репертуаре – спектакли самых разных жанров для зрителей всех возрастов, начиная с малышей 4–6 лет. Мы стараемся быть интересными для разных аудиторий, сохраняя при этом высокий художественный уровень. Наше общее стремление – стать семейным театром: местом, где зрители разных поколений задумываются, переживают и сопереживают, растут и воспитываются через искусство. И в духе времени свой золотой юбилей встречаем современными, необычными, технологическими постановками для души и сердца любого зрителя.
В гастрольное турне к 80-летию театра коллектив взял две постановки: спектакль, посвященный основательнице театра, «Сац. Хроника одной репетиции» и яркое музыкальное фэнтези «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина.
– Несмотря на возраст, Государственный русский академический театр для детей и юношества имени Наталии Сац в Казахстане не «забронзовел» и не «поседел», – шутит Ирина Симонова. – Он остается живым, молодым, современным, потому что иным быть он просто не имеет права. Ведь сюда приходят дети и молодежь. А они, как известно, приносят особую созидательную энергию будущего. Да, секрет неувядаемой молодости театра, конечно, в главных наших зрителях – юных, любознательных, дерзких, неугомонных.