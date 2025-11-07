фото из архива театра

Эвакуация талантов

Осенью победного 1945 года на сцене теперь уже не существующего кинотеатра «Алатау» в Алма-Ате начиналась история незаурядного театрального коллектива. На свет он явился благодаря невероятному стечению обстоятельств, но прежде всего – таланту, энтузиазму, силе веры и духа одержимых чистой идеей людей. В этой биографии множество ярких страниц и прославленных имен. И только небольшую их часть мы сможем вспомнить с главным режиссером Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац Ириной Симоновой.

Тяжкие испытания Великой Отечественной войны для тогдашней столицы Казахстана обернулись, как известно, бесценными приобретениями. Мощной подпиткой искусству стала эвакуация ведущих учреждений культуры и творческой элиты СССР: сотен известнейших режиссеров и актеров, операторов, сценаристов, художников театра и кино. Здесь давал спектакли вывезенный из Москвы балет Большого театра, ставил свой репертуар театр Моссовета во главе с Юрием Завадским, продолжали работу союзные киностудии.

– Эвакуация творческой интеллигенции имела действительно судьбоносное значение и для сохранения национального наследия, и в целом для развития культуры города и республики, – считает Ирина Симонова. – Процессы, происходившие в культурной жизни военного времени, во многом определили облик отечественного искусства последующих десятилетий.

Волей судеб

Трагические сюжеты личной жизни Наталии Ильиничны Сац, основательницы первого в мире детского театра в послереволюционной Москве, стали столь же значительными для истории Алма-Аты. В 1937 году осужденная как жена изменника родины, она провела пять лет в лагерях. После освобождения, не имея права жить и работать в Москве и Санкт-Петербурге, Наталия Ильинична с 15-летней дочерью Роксаной приехала в Алма-Ату в 1943 году, в самый разгар войны.

Но это было еще и время, когда потребность в красивом, добром, жизнеутверждающем становилась особо острой, и, конечно, профессиональное чутье режиссера не могло это упустить из виду. Вскоре по прибытии в малознакомую азиатскую республику Наталия Сац, сразу же назначенная режиссером театра оперы и балета, ставит концерт «Мастера искусств – детям» с участием лучших артистов Казахстана и самого Николая Черкасова. Следом с оглушительным успехом выходит ее премьера оперы «Чио-Чио-сан» – первая постановка на казахском языке с Куляш Байсеитовой в главной роли. А уже в 1944 году случается главное событие, которому Наталия Ильинична упорно и твердо пробивала дорогу, – свет увидело постановление Совета Народных Комиссаров КазССР и ЦККП(б) Казахстана об открытии в Алма-Ате театра для детей и юношества.

Кстати, именно Николай Черкасов, занятый в то время на съемках в Алма-Ате фильма «Иван Грозный», немало поспособствовал продвижению смелой инициа­тивы «матери детских театров». Выступая на концерте мастеров, организованном Сац, он прямо со сцены обратился к присутствовавшим в зале секретарям комсомольского ЦК и руководителям республиканских управлений образования и искусства с прозрачным намеком на необходимость театра для детей в Казахстане.

За синей птицей

У истоков театра для юных зрителей стояли величайшие личности того времени – Сергей Эйзенштейн, Вера Марецкая, Виктор Розов. Казахский писатель, драматург, заслуженный деятель науки Казахской ССР Мухтар Ауэзов входил в состав художественного совета молодого театра. Музыку к спектаклям писали замечательные композиторы Серафим Туликов, Евгений Минаев, Владимир Великанов. Здесь работал заслуженный дея­тель искусств Казахской ССР художник Всеволод Теляковский, отсюда началась сценическая карьера блистательного казахстанского актера Юрия Померанцева.

За восемь десятилетий в главном детском театре страны поставлены сотни спектаклей для разновозрастной публики: в труппе неизменно придерживались правила уравновешивать репертуар работами, которые были бы интересны и самым маленьким зрителям, и более «возрастным», и совсем уж искушенным театралам. Эта традиция закладывалась самой Наталией Ильиничной, когда в день открытия театра, 7 ноября 1945 года, в афише появились две «контрастные» премьеры: сказка «Красная Шапочка», поставленная самой Сац, и историческая драма «Осада Лейдена» в постановке Виктора Розова.

«Реконструкция» именно этой самой первой работы Наталии Ильиничны в театре, подаренном казахстанским детям, лег­ла в основу спектакля Галины Пьяновой «Сац. История одной репетиции». С ним театр провел этой осенью свой юбилейный гастрольный тур в Россию и по городам страны.

Удивительной силы и широты охвата постановка получилась у режиссера! Биографическая драма и хронология эпохи великих потрясений переплелись в тугую материю, на фоне которой четко проступил главный смысловой контур: любовь к высокому искусству, сила веры и преданность своей мечте – все, чему посвятила жизнь хрупкая, но несгибаемая женщина. Легенда о птице счастья сопровождала Наталию Ильиничну с самого детства, с тех пор, как о ней рассказал отец девочки – автор сюиты «Синяя птица». Это тогда Наташа по­обещала найти ее, обещание исполнила, а обретенным счастьем поделилась с огромным числом маленьких и больших людей и оставила его после себя на долгую светлую память.

К слову, звания «мать детских театров мира», пусть и неофициального, но единогласно присужденного, Наталия Сац была удостоена по решению Международной ассоциации театров для детей и молодежи.

Подарок из детства

Уже в 1947 году состоялось официальное открытие казахской труппы театра, что тоже стало личной заслугой Наталии Ильиничны. Позже на ее основе был учрежден самостоятельный коллектив – Казахский государственный академический театр для детей и юношества

им. Г. Мусрепова.

Спустя 13 лет работы в Алма-Ате Наталия Ильинична уехала в Москву, чтобы завершить еще одно большое дело своей жизни – создать первый в мире музыкальный детский театр и дать ему имя той самой мечты – «Синяя птица».

Алматинский театр юного зрителя сохранил и продолжил традиции, заложенные его основателем с единомышленниками. В 1995 году ему было присвоено почетное звание «академический» и имя Наталии Ильиничны Сац.

– Сегодня легендарная труппа театра без преувеличения – один из ведущих коллективов нашей страны, – утверждает главный режиссер Ирина Симонова. – За 80 лет существования Государственный русский театр для детей и юношества не растратил своих благородных принципов и убеждений. И сегодня цели у театра те же, к чему стремилась его основательница: воспитать в молодом поколении честность и благородство, порядочность и принципиальность, умение понимать и чувствовать красоту.

Главный режиссер считает эти задачи универсальными для творческой реализации, даже несмотря на то, что публика у коллектива очень разноликая:

– В нашем репертуаре – спектакли самых разных жанров для зрителей всех возрастов, начиная с малышей 4–6 лет. Мы стараемся быть интересными для разных аудиторий, сохраняя при этом высокий художественный уровень. Наше общее стремление – стать семейным театром: местом, где зрители разных поколений задумываются, переживают и сопереживают, растут и воспитываются через искусство. И в духе времени свой золотой юбилей встречаем современными, необычными, технологическими постановками для души и сердца любого зрителя.

В гастрольное турне к 80-летию театра коллектив взял две постановки: спектакль, посвященный основательнице театра, «Сац. Хроника одной репетиции» и яркое музыкальное фэнтези «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина.

– Несмотря на возраст, Государственный русский академический театр для детей и юношества имени Наталии Сац в Казахстане не «забронзовел» и не «поседел», – шутит Ирина Симонова. – Он остается живым, молодым, современным, потому что иным быть он просто не имеет права. Ведь сюда приходят дети и молодежь. А они, как известно, приносят особую созидательную энергию будущего. Да, секрет неувядаемой молодости театра, конечно, в главных наших зрителях – юных, любознательных, дерзких, неугомонных.