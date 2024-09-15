Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране

В мире
23

В Венесуэле задержаны шесть иностранцев, трое из которых - граждане США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Venezuela Ministry of Interior/AFP

По мнению властей, они планировали госпереворот и готовили "акты насилия" против главы Венесуэлы Мадуро и его правительства.

В Венесуэле по обвинению в подготовке государственного переворота задержаны шесть иностранцев. Венесуэльские власти в субботу, 14 сентября, выразили убежденность, что к дестабилизации обстановки в стране причастно правительство США.

Среди задержанных - три гражданина Соединенных Штатов, два обладателя подданства Испании и один гражданин Чехии. По словам министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, иностранцы якобы готовили "акты насилия" против главы страны Николаса Мадуро и его правительства. Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых более 400 винтовок американского производства. "Мы знаем, что правительство США связано с этим делом", - заявил министр, отметив также причастность к планированию госпереворота американской и испанской разведслужб, а также венесуэльской оппозиции.

Кроме того, Кабельо упомянул в ходе своей пресс-конференции французских и восточноевропейских наемников, которые якобы тоже планировали нападение на Венесуэлу.

#США #выборы президента #Венесуэла #Николас Мадуро #попытка госпереворота

Популярное

Все
Схемы движения четырех маршрутов временно изменятся в Астане
Провинция Шаньдун предложила открыть в своем регионе торговое представительство QazTrade
Несколько улиц временно закроют в Астане
Санитарная вырубка леса продолжается в «Семей Орманы»
Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений

Читайте также

Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Кокаин на сумму $209 млн перехватили в Карибском море
Более 300 человек стали жертвами тайфуна «Яги» во Вьетнаме
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]