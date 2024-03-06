«Верховной» культуре придется потесниться

Задачи по диверсификации в аграрном секторе республики являются приоритетными и, по сути, определяют дальнейшее развитие отрасли. По этому поводу Глава государства в своем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» отметил: «Серьезные реформы назрели в растениеводстве. Необходимо диверсифицировать посевы, увеличить площади высокорентабельных культур, сократить водоемкие и монокультурные посевы».

Во исполнение поручения, озвученного Президентом, в аграрном секторе страны принимаются меры по диверсификации растениеводства.

Свой весомый вклад в решение стоя­щих в свете данного поручения задач внесла НДПП «Ауыл». Под эгидой партии в городе Акколе Акмолинской области состоялся семинар на тему «Актуальность диверсификации посевов масличными, зернобобовыми и кормовыми культурами». В его работе приняли участие представители аграрной науки, вузов, фермеры из Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

В приветственной речи лидер НДПП «Ауыл», председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Серик Егизбаев отметил, что целью семинара является изучение, обобщение, распрост­ранение передового опыта диверсификации в сельском хозяйстве с учетом глобальных климатических изменений, а также путей решения проб­лем отечест­венного семеноводства.

О масштабных структурных изменениях, которые ждут отечественный сектор растениеводства, с трибуны семинара рассказал вице-премьер сельского хозяйства Куаныш Тасжуреков. В своем выступлении он отметил, что АПК является основным источником доходов для сельских жителей. Без использования его потенциала, достижений науки, а также диверсификации производства невозможно обеспечить стабильное развитие отрасли. Главой государства за последние шесть месяцев дан ряд поручений по реформированию сельского хозяйства.

Серьезные изменения произойдут в подходах к финансированию отрасли. Так, ежегодно на весенне-полевые и уборочные работы будут выделяться 1,5 трлн тенге, порядка 800 млрд – на осуществление инвестиционных проектов, 450 млрд тенге – на обновление сельхозтехники.

Министерством сельского хозяйства проведен обширный анализ проблем отрасли и причин их возникновения. В результате выявлены системные проб­лемы, сдерживающие интенсивное развитие АПК. Одной из них является слабая диверсификация в секторе растениеводства. В связи с этим разработана «дорожная карта», направленная на сокращение влагоемких и монокультур.

Обратный процесс ждет высокорентабельные культуры: площади под ними будут расширены. Планы по диверсификации были разработаны с учетом особенностей каждого региона Казахстана и доведены до профильных госорганов.

По словам вице-министра, уже в текущем году площади пшеницы будут сокращены на 430 тыс. га. К 2028-му эта цифра должна достигнуть 855 тыс. га. Среди зерносеющих регионов в большей степени данный процесс коснется Акмолинской области, где в последние десять лет диверсификация посевов практически не велась.

Кроме пшеницы на убыль пойдет и фуражная культура – ячмень. В текущем году ее площади необходимо уменьшить на 130 тыс. га, в целом ячмень займет нынче не более 2,4 млн га. По мнению аграрного ведомства, в последующем данный показатель необходимо довес­ти до 2,2 млн га, что является оптимальной площадью.

В то же время на 10 тыс. га расширятся площади социально значимой культуры – гречихи. В течение последующих пяти лет эти площади вырастут на 50 тыс. га и составят в совокупности 137 тыс. га. В перечень культур, которым будут отданы дополнительные гектары, войдут и масличные. Уже в текущем году их посевы будут расширены на 400 тыс. га и в перспективе займут по стране 3,2 млн га земли.

Из списка социально значимых культур приоритет будет отдан также картофелю. В течение пяти лет его площади должны увеличиться на 75 тыс. га.

Площади кормовых культур нынче вырастут на 95 тыс. га. В их числе кормовые травы – на 30 тыс. га. Культивироваться будут суданская трава, донник, эспарцет, клевер и другие. В целом в течение пяти лет кормовое поле в АПК призвано занять 505 тыс. га. Укреплять его крайне важно в силу стоя­щих задач по обеспечению населения страны собст­венной молочной продукцией, уходу от ее импорта. Кстати, в 2023 году в Казахстан было завезено из-за рубежа 575 тыс. л молока.

Поэтому в стране принята программа по строительству молочно-товарных ферм (МТФ). В минувшем году на эти цели из бюджета выделено 100 млрд тенге. На эти средства в 11 регионах республики начато строительство 65 МТФ.

В 2024 году на реализацию данной программы вновь выделено 100 млрд тенге. Таким образом, в течение двух-трех лет в Казахстане заработают 115 МТФ, которые полностью закроют потребности населения в молочной продукции.

Решать масштабные задачи по реформированию аграрной отрасли, в том числе диверсифицировать сектор растениеводства невозможно без поддержки аграрной науки. О разработке новых востребованных сортов с учетом глобальных и региональных климатических изменений рассказал председатель правления ТОО «НПЦЗХ им. А. Бараева» Тимур Савин.

Он отметил, что основная специализация возглавляемого им центра – научное обеспечение потребностей АПК сортами сельскохозяйственных растений и передовыми системами земледелия в целях устойчивого развития.

В селекционных лабораториях известного в нашей стране и за его пределами НПЦЗХ проводятся исследования, направленные на повышение экологической устойчивости, пластичности создаваемых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых культур. В активе 105 сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений Республики Казахстан. Из них 35 сортов яровой пшеницы, 15 сортов зернофуражных культур, 14 сортов крупяных культур, 7 – масличных, 5 – зернобобовых, 13 – многолетних бобовых трав, 14 – многолетних злаковых трав и один сорт однолетней злаковой травы.

Основными перспективами развития селекции зернобобовых и масличных культур являются создание новых сортов, устойчивых к болезням и вредителям, пригодных для возделывания в различных регионах Казахстана, а также организация первичного семеноводства в засушливых условиях.

С 2015 по 2021 год созданы три засухоустойчивых пластичных сорта ярового рапса, которые могут давать более 25 центнеров с каждого гектара.

В период с 2011 по 2021 год внесены в Государственный реестр четыре сорта подсолнечника. Их отличительной чертой являются высокие показатели по урожайности, содержанию жира, выходу масла на единицу продукции с каждого гектара.

Кстати, уже созданные учеными-аграриями различные сорта можно было увидеть в фойе Дома культуры города Акколя, где проходил масштабный семинар. Фермеры смогли не только ознакомиться с экспозициями, но и получить компетентные консультации, советы от непосредственно разработчиков сортов. Здесь же демонстрировалась продукция заводов.

В общем, семинар стал полезным для всех его участников. Он смог сделать важный посыл фермерам о необходимости диверсификации посевов. Шаги к изменению структуры полей необходимы и неизбежны, поскольку от этого зависит дальнейшее развитие каждого аграрного хозяйства в отдельности и в целом всей сельскохозяйственной отрасли республики.