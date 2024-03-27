Казахстанцы смогут следить за судом над Бишимбаевым онлайн

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит закрытое заседание, где проходит отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба горсуда Астаны

На заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и 2 запасных).

«Суд Республики Казахстан в первую очередь нацелен на рассмотрение дел на основе соблюдения принципов законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и гласности. Как вам известно, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении К.Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу», - пишет в Facebook заведующая отделом коммуникаций Верховного суда Перизат Садуакас.

По ее словам, через онлайн-трансляцию любой желающий, в том числе и СМИ, может наблюдать за ходом данного судебного процесса.

В суде привели алгоритм информационного освещения дела: сразу после отбора присяжных на официальных аккаунтах Верховного Суда будет опубликован пресс-релиз об итогах отбора присяжных с указанием даты и времени проведения следующего судебного заседания в открытом режиме с участием СМИ; после пресс-релиза будет опубликован пресс-анонс со ссылкой на онлайн-трансляцию открытых судебных заседаний по данному делу.

Напомним, дело экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева будет рассматриваться судом присяжных.

9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. 
 

#суд #онлайн #Верховный суд #Бишимбаев

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