Верность заветам Бауыржана Момышулы и солдат Великой Победы

Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК совместно с Министерством культуры и информации провел выставку и урок мужества «Ел үшін туған ердің ізі», посвященные 115-летию со дня рождения выдающегося казахского военачальника, прославленного стратега и тактика Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Там же прошла церемония закрытия республиканского молодежного марафона «Ардагер өсиеті», приуроченного к 80-летию Великой Победы.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

В мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Акмолинского гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и другие гости.

В фонд Военно-исторического музея было передано письмо-завещание ветеранов Великой Отечественной войны со словами напутствия для будущих поколений. Назидания фронтовиков были собраны в ходе марафона «Ардагер өсиеті», который проходил с 25 июня по 24 сентября и охватил все 20 регионов страны. Информация и памятные фотографии также были загружены на портал «Батырларға тағзым».

– Мы стараемся как можно чаще проводить подобные мероприятия, потому что славных сыновей и дочерей Степи, героев нашей страны, известных полководцев немало, и мы, в свою очередь, обязаны гордиться этим и передавать знания молодому поколению. Это и Бауыржан Момышулы, и Алия Молдагулова, 100-летие которой отмечалось в этом году, и Маншук Маметова, а также другие известные личности, чьи имена вписаны в историю Казахстана. В переданном письме-завещании хранится наказ для следующих поколений, чтобы они знали и помнили о духовном и героическом наследии своих предков и продолжали эту традицию, – отметил член президиума РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник запаса Гани Артыков.

Во время церемонии закрытия республиканского молодежного марафона «Ардагер өсиеті» письмо-завещание было передано юным участникам военно-пат­риотического движения «Жас сарбаз» Гаухар Ахмет и Жаннат Бейсенулы, которые доставили его в один из залов музея. По словам ребят, для них это был очень волнительный момент: им доверили столь важную миссию, несмотря на то что участниками военно-патриотического движения школьники стали всего несколько месяцев назад.

В рамках мероприятия сотрудники музея представили свои научные доклады о боевом пути Бауыржана Момышулы и его послевоенной жизни. А после собравшиеся стали свидетелями аудиоспектакля, в котором благодаря технологиям искусственного интеллекта прозвучал голос самого Бауыржана Момышулы.

Также, как сообщает официальный сайт Министерства обороны РК, в день 115-летия командира батальона легендарной Панфиловской дивизии Бау­ыржана Момышулы в Астане состоялось возложение цветов к его памятнику. В сопровождении знаменной группы, военнослужащих роты почетного караула и военного оркестра министр обороны генерал-лейтенант авиа­ции Даурен Косанов, Халық Қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев, генерал-майор авиации Тохтар Аубакиров, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев отдали воинское приветствие у памятника выдающемуся полководцу.

