Вершиной государственного строительства в Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи
385
Наталия Портнягина
Для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие. Об этом говорил на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» Глава государства Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, известный как Золотая Орда. Геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство.