Вершиной государственного строительства в Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи

Научным подтверждением этого факта является масштабный уникальный труд политолога, директора Института современных исследований ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Мухита-Ардагера Сыдыкназарова. В течение 17 лет в национальных архивах, государственных коллекциях и картографических цент­рах Европы, США, стран Ближнего Востока, ряде стран Азии им собрано 3 500 карт Казахского государства. Эта коллекция – неопровержимое доказательство непрерывной государственности нашей страны.

По словам ученого, карта – падишах среди письменных источников. Карты не только про географию и историю, они содержат сведения по топонимике и ономастике. По ним можно проследить эволюцию языка, международных отношений, изменение климата, демо­графические и миграционные процессы. На более поздних из них содержится информация о национальных особенностях быта народов.

– Это научные артефакты казахской государственности начиная с эпохи Улуг улуса, со времен Золотой Орды, так как на всех этих картах показано Казахское государство под своим аутентичным названием – Kasakhi, Cassackia, Kasaki Tartari. На английском, шведском, немецком языках словом Tartari обозначалось государст­во. А позднее, в XIX веке, в период колонизации, к нашему политониму ошибочно добавляется «Киргиз». Один мой коллега сказал, что карты – это воспоминание о будущем. Они дают возможность проектировать будущее. И в доме каждого казахстанца должны висеть эти карты как проекции независимого будущего своей страны, – говорит Мухит-Ардагер Сыдыкназаров.

Беспрецедентным, но малоизученным феноменом казахской государственности назвал исследователь Бокеевскую орду. Не случайно его поездка в Приуралье началась с посещения Ханской ставки – областного историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника в Бокейординском районе. Бокеевская орда отмечена на более чем ста картах, собранных ученым. Это доказательство того, что ханство признавали европейские государства. Ученый поделился идеей издания каталога ханства, предложил открыть научно-исследовательский институт по изучению Бокеевской орды, проводить тематические чтения, поддерживать проекты ученых, работающих в этом направлении.

В выставочном зале и фойе центра искусств «Атамекен» западноказах­станцам было представлено 130 карт – те, что вошли в книгу «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков». Труд охватывает период с 1562 по 1879 год. Название имеет важный политический смысл.

– В международном праве есть такое понятие, как континуитет, означающее непрерывную государственность. Если в истории государства были периоды колонизации или правительства в изгнании, то эти факты не ослабляют государственность, а напротив, укреп­ляют, – поясняет ученый.

Ключевым этапам развития казахской государственности были посвящены трехчасовая лекция ученого и республиканская научно-практическая конференция, прошедшие в Уральске. Разговор шел о важности исследований в этом направлении.

– Историю Казахстана нужно вести с периода возникновения Улуса Джучи как наследника Золотой Орды. Это принципиально новый и важный аргумент. Поэтому открывать новые главы нашей истории, в том числе и на региональном уровне, научному сообществу предстоит не с периода Керея и Жанибека, а с XII–XIII веков, когда возник Улус Джучи. Только тогда мы получим более полную картину казахской государственности, – считает Мухит-Ардагер Сыдыкназаров.