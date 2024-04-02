Вершиной государственного строительства в Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи

Культура
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Наталия Портнягина

Для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие. Об этом говорил на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» Глава государства Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, известный как Золотая Орда. Геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство.

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Научным подтверждением этого факта является масштабный уникальный труд политолога, директора Института современных исследований ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Мухита-Ардагера Сыдыкназарова. В течение 17 лет в национальных архивах, государственных коллекциях и картографических цент­рах Европы, США, стран Ближнего Востока, ряде стран Азии им собрано 3 500 карт Казахского государства. Эта коллекция – неопровержимое доказательство непрерывной государственности нашей страны.

По словам ученого, карта – падишах среди письменных источников. Карты не только про географию и историю, они содержат сведения по топонимике и ономастике. По ним можно проследить эволюцию языка, международных отношений, изменение климата, демо­графические и миграционные процессы. На более поздних из них содержится информация о национальных особенностях быта народов.

– Это научные артефакты казахской государственности начиная с эпохи Улуг улуса, со времен Золотой Орды, так как на всех этих картах показано Казахское государство под своим аутентичным названием – Kasakhi, Cassackia, Kasaki Tartari. На английском, шведском, немецком языках словом Tartari обозначалось государст­во. А позднее, в XIX веке, в период колонизации, к нашему политониму ошибочно добавляется «Киргиз». Один мой коллега сказал, что карты – это воспоминание о будущем. Они дают возможность проектировать будущее. И в доме каждого казахстанца должны висеть эти карты как проекции независимого будущего своей страны, – говорит Мухит-Ардагер Сыдыкназаров.

Беспрецедентным, но малоизученным феноменом казахской государственности назвал исследователь Бокеевскую орду. Не случайно его поездка в Приуралье началась с посещения Ханской ставки – областного историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника в Бокейординском районе. Бокеевская орда отмечена на более чем ста картах, собранных ученым. Это доказательство того, что ханство признавали европейские государства. Ученый поделился идеей издания каталога ханства, предложил открыть научно-исследовательский институт по изучению Бокеевской орды, проводить тематические чтения, поддерживать проекты ученых, работающих в этом направлении.

В выставочном зале и фойе центра искусств «Атамекен» западноказах­станцам было представлено 130 карт – те, что вошли в книгу «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков». Труд охватывает период с 1562 по 1879 год. Название имеет важный политический смысл.

– В международном праве есть такое понятие, как континуитет, означающее непрерывную государственность. Если в истории государства были периоды колонизации или правительства в изгнании, то эти факты не ослабляют государственность, а напротив, укреп­ляют, – поясняет ученый.

Ключевым этапам развития казахской государственности были посвящены трехчасовая лекция ученого и республиканская научно-практическая конференция, прошедшие в Уральске. Разговор шел о важности исследований в этом направлении.

– Историю Казахстана нужно вести с периода возникновения Улуса Джучи как наследника Золотой Орды. Это принципиально новый и важный аргумент. Поэтому открывать новые главы нашей истории, в том числе и на региональном уровне, научному сообществу предстоит не с периода Керея и Жанибека, а с XII–XIII веков, когда возник Улус Джучи. Только тогда мы получим более полную картину казахской государственности, – считает Мухит-Ардагер Сыдыкназаров.

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