Вертолет рухнул на частный дом в Сочи

Небольшой вертолет упал на домовладение в окрестностях Сочи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

"Падение вертолета произошло в 14:15 мск в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным один человек погиб, шестеро пострадали", – сообщили агентству в экстренных службах региона.

Согласно информации, вертолет летел в аэропорт с показательных выступлений.

"Вертолет еврокоптер "AS-50" авиапредприятия "Ельцовка" участвовал в показательных выступлениях по вертолетному пилотированию, а затем направлялся в аэропорт Сочи, но до аэропорта не долетел и рухнул на жилой дом в Адлерском районе", –  сказал источник.

Также сообщается, что полет вертолета был согласован с соответствующими службами и проходил в соответствии с утвержденными документами.

