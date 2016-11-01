Вертолет рухнул на частный дом в Сочи

Небольшой вертолет упал на домовладение в окрестностях Сочи, передает Kazpravda.kz
"Падение вертолета произошло в 14:15 мск в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным один человек погиб, шестеро пострадали", – сообщили агентству в экстренных службах региона.
Согласно информации, вертолет летел в аэропорт с показательных выступлений.
"Вертолет еврокоптер "AS-50" авиапредприятия "Ельцовка" участвовал в показательных выступлениях по вертолетному пилотированию, а затем направлялся в аэропорт Сочи, но до аэропорта не долетел и рухнул на жилой дом в Адлерском районе", – сказал источник.
Также сообщается, что полет вертолета был согласован с соответствующими службами и проходил в соответствии с утвержденными документами.