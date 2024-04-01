«Веселящий газ» до веселья точно не доведет

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Дулат Тулепов

С начала года в Казахстане выявлено более 2 000 правонарушений, связанных с производством и сбытом наркотиков

коллаж из архива «КП»

За три месяца текущего года выявлено 16 нарколабораторий, изъято около полутора тонн наркотических веществ, что на порядок больше прошлогодних показателей. Об этом вчера в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев. По его словам, также увеличиваются объемы изымаемых синтетических наркотиков. В частности, если в 2018-м всего было конфисковано 5 кг новых психоактивных веществ, то по итогам 2023-го этот показатель превысил одну тонну, а за три месяца этого года изъято уже 225 кг «синтетики».

За первый квартал 2024 года из наркооборота изъято почти полторы тонны различных видов наркотиков, в том числе 946 кг марихуаны и 237 кг гашиша. Борьба с наркопреступностью в настоящее время осложняется тем, что наркодилеры шагают в ногу со временем и активно пользуются достижениями научно-технического прогресса.

– С начала года полиция пресекла 517 попыток сбыта наркотиков, при этом треть из них преступники пытались осуществить посредством Интернета. Здесь следует отметить, что они постоянно меняют IP-адреса, а их домены зарегистрированы в других странах, – сообщил Шынгыс Алекешев.

Тем не менее борьбу с наркопреступностью на просторах Всемирной паутины сами правоохранительные органы считают довольно результативной. Так, согласно их информации, с помощью системы «Кибернадзор» с начала года выявлено и заблокировано около тысячи сайтов, связанных с распространением наркотиков. А склонение к пот­реблению и сбыт наркотиков через Интернет теперь относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений.

– Реализуется ряд законодательных инициатив по противодействию новым формам незаконного оборота наркотиков. Приняты поправки в законодательство, усиливающие ответственность за участие в сбыте, рекламу или пропаганду наркотиков. Также упрощен механизм введения новых психоактивных веществ в подконт­рольные списки. К примеру, раньше, чтобы признать вещество в качестве наркотика, требовалось внести изменение в закон, и данный процесс из-за бюрократии занимал 1–2 года. К этому времени появлялись уже новые виды наркотиков. Теперь перечень наркотиков регулируется постановлением Правительства, – рассказал официальный представитель МВД.

В настоящее время на рассмот­рении Парламента находится законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ.

– Это в первую очередь закись азота, так называемый «веселящий газ», который активно реализуется сейчас в ночных клубах. Мы ожидаем, что запрет на его продажу вступит в силу до конца этого года, – проинформировал Шынгыс Алекешев.

Во время брифинга он также сообщил, что в 2023-м было выявлено три факта сбыта наркотических средств сотрудниками полиции.

– 80% всех преступлений в рядах полиции выявляются подразделениями собственной безопасности. Мы сами заинтересованы в чистке наших рядов от недобросовестных сотрудников. Таких предателей мы сами находим, привлекаем к уголовной ответственности и увольняем по отрицательным мотивам, чтобы они никогда больше не смогли вернуться в правоохранительную службу, – добавил Шынгыс Алекешев.

Особое внимание уделяется защите детей от участия в обороте наркотиков.

– Именно молодежь в силу своей неопытности становится основной мишенью наркодельцов. Сегодня практически каждый школьник имеет свободный доступ к Интернету и легко может оказаться в рядах наркокурьеров и наркоманов. Поэтому необходимо с малых лет объяснять им, что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает уже с 16 лет и преду­сматривает большие сроки лишения свободы – от 10 лет до пожизненного заключения, – подчеркнул он.

Завершая брифинг, Шынгыс Алекешев отметил, что наркомания – это проблема не только органов здравоохранения и полиции, но и всего общества. Следовательно, для борьбы с этим злом нужна консолидация усилий всех казахстанцев.

#МВД #наркобизнес #наркотики #молодежь #наркопреступность

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