Фото: акимат области Абай

В Урджарском районе ученик 11 класса средней школы-сада имени Абылай хана Кирилл Лободин совместно со своим дедом сделал небольшой исторический музей прямо во дворе дома, сообщает Kazpravda.kz

Дедушка Кирилла, Фёдор Алексеевич, – учитель истории, ветеран педагогического труда. На протяжении нескольких лет они собирали экспонаты и за 4 года собрали более 700 предметов. В музее представлены старинные предметы быта, орудия труда, посуда, старые пластинки и кассеты, конская упряжь, а также множество ценных вещей, изготовленных вручную.

Большая часть экспонатов была передана жителями села на добровольной основе. Каждый предмет отражает историко-культурные особенности определённой эпохи. Среди наиболее ценных экспонатов – колокол, относящийся к концу XVII века, который был подарен музею.

Кирилла поддерживает учитель истории школы Айгуль Тулебаева. Сейчас все экспонаты систематизируются и готовится краеведческий научный проект. В ближайшее время музей будет представлен на районных выставках, а сам школьник примет участие в конкурсе «Час краеведения».

«Краеведческая работа открывает путь к познанию истории, традиций и культуры родного края. Мне очень интересно узнавать историю появления каждого предмета. Поэтому я горжусь тем, что занимаюсь этим делом», – рассказывает Кирилл.

А ветеран-учитель Фёдор Алексеевич делится с внуком рассказами об истории родного края и героических личностях, воспитывая интерес к традициям и ремеслам.