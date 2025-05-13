Ветеранам вручили ключи от квартир
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С 80-летием Победы участников Великой Отечественной войны Танирбергена Толганбаева, Федора Ковалева и Оксану Бетебаеву поздравили представители местных властей. Побывав в гостях у ветеранов, аким Алматинской области Марат Султангазиев вручил им юбилейные медали, сертификаты на сумму 5 млн тенге, а также ключи от квартир в городе Конаеве. Выразив глубокую признательность фронтовикам за мужество и героизм, проявленные в годы войны, глава региона отметил, что их подвиг навсегда останется в памяти народа.