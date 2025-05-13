Ветеранам вручили ключи от квартир

Новоселье,Свет Победы
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

С 80-летием Победы участников Великой Отечест­венной войны Танирбергена Толганбаева, Федора Ковалева и Оксану Бетебаеву поздравили представители местных властей. Побывав в гостях у ветеранов, аким Алматинской области Марат Султангазиев вручил им юбилейные медали, сертификаты на сумму 5 млн тенге, а также ключи от квартир в городе Конаеве. Выразив глубокую признательность фронтовикам за мужество и героизм, проявленные в годы войны, глава региона отметил, что их подвиг навсегда останется­ в памяти народа.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

– Мы обязаны помнить о героях, подаривших всему человечеству мирное будущее, – подчеркнул аким. – Ваш вклад в Победу бесценен, казахстанцы всегда будут вами гордиться, отдавать дань благодарности за ваш ратный подвиг.

Житель села Отеген-батыра Танирберген Толганбаев был призван в ряды Красной армии в далеком 1942 году. Боевой путь солдата завершился лишь в 1949-м. В мирное время, занимая ответственные посты в системе МВД и прокуратуры, ветеран внес весомый вклад в борьбу с организованной прес­тупностью.

По словам Танирбергена Тол­ганбаева, 80-летие Победы – важнейшее событие, объе­динившее всех казахстанцев вокруг памяти о героическом прошлом народа и веры в светлое будущее. Проводимые ныне юбилейные мероприятия – символ глубокого уважения и признания заслуг воинов-победителей.

Уроженец Беларуси Федор Ковалев стал красноармейцем в ноябре 1944 года, когда ему исполнилось 17 лет. Воевал в составе стрелковых дивизий Дальневосточного фронта. Переехав после войны в Казах­стан, Федор Мельянович долгие годы трудился в Жамбылском районе Алматинской области комбайнером, слесарем-электро­сварщиком. Нынче 97-летний ветеран проживает с семьей сына в селе Узынагаш.

– Желаю казахстанцам здоровья, счастья, благополучия, а главное – чтобы не было войны, – сказал фронтовик.

Старейший в регионе участник Великой Отечественной войны – 104-летняя Оксана Бетебаева – единственная в облас­ти женщина-ветеран. Во время войны уроженка Украины служила медсестрой в военном госпитале, где встретила свою судьбу – старшего лейтенанта Бекежана Бетебаева, получившего серьезное ранение в одном из боев. В 1945-м, после Победы, молодые поженились и приехали в Казахстан. Вместе вырастили троих детей.

Поблагодарив гостей за заботу и внимание, дочь Оксаны Демидовны Нина Бекежановна от имени семьи пожелала всем казахстанцам мирного неба над головой.

Остается добавить, что жилье участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Алматинской области, предос­тавлено за счет средств спонсоров-предпринимателей.

#ветераны #День Победы #новоселье

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