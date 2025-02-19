Ветераны и гвардейцы объединяются для работы с молодежью

Важный шаг на пути к укреплению военно-патриотического воспитания молодежи сделан в рамках сотрудничества Национальной гвардии Республики Казахстан и Ассоциации ветеранов боевых действий. Состоялось подписание Меморандума о двустороннем сотрудничестве между сторонами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Документ подписали заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Кайрат Умбетов и председатель Ассоциации Набиден Усенов. В ходе встречи стороны выразили уверенность в необходимости укрепления взаимных профессиональных связей, расширения сотрудничества в вопросах военно-патриотического воспитания и поддержки ветеранов боевых действий.

Ассоциация ветеранов боевых действий Республики Казахстан ведет активную просветительскую работу, направленную на развитие патриотических, нравственных и духовных ценностей среди граждан. Одним из приоритетных направлений деятельности организации является воспитание молодежи, формирование у нее чувства долга перед Родиной и уважения к воинской службе. В этом контексте меморандум с Национальной гвардией открывает новые возможности для реализации совместных проектов и инициатив.

Выступая на церемонии подписания, генерал-майор Кайрат Умбетов подчеркнул:

«Военно-патриотическое воспитание молодежи – важная составляющая национальной безопасности. Сотрудничество с Ассоциацией ветеранов боевых действий позволит нам расширить масштабы этой работы, передать подрастающему поколению опыт, накопленный нашими ветеранами, и воспитать в молодом поколении дух преданности Родине».

Члены Ассоциации также отметили важность взаимодействия с Национальной гвардией в деле воспитания молодежи. Они подчеркнули, что совместная работа позволит усилить внимание к вопросам гражданско-патриотического воспитания и популяризации воинской службы среди подрастающего поколения.

Отметим, Меморандум станет основой для реализации новых совместных проектов, включая проведение тематических встреч, военно-спортивных мероприятий, образовательных программ и патриотических акций. Такое партнерство будет способствовать укреплению национальной безопасности и развитию патриотического сознания в обществе.