Ветераны ВОВ получат по 2 млн тенге ко Дню Победы в Алматинской области

фото из архива "КП"

Кроме того, выплаты в размере от 10 до 50 МРП (от 36 920 до 184 600 тенге) получат труженики тыла, блокадники Ленинграда, бывшие узники концлагерей, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф и ядерных испытаний.

По информации местных властей, в рамках экологической акции «Киелі мекен» проведено благоустройство ряда сакральных мест и историко-культурных объектов. Особое внимание уделено уходу за обелисками героям-фронтовикам. В городах и селах региона расположено 138 таких монументов. В эти дни большую часть их побелили, покрасили, провели, где необходимо, реставрационные работы.

По словам участников экомарафона, необходимо всегда чтить память тех, кто отдал за нас жизни и подарил мир, проявлять внимание и заботу о ныне здравствующих ветеранах и тыловиках, дававших фронту все необходимое. Героизм и мужество наших отцов и дедов служат ярким примером патриотизма для нынешней молодежи.