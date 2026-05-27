Атырауские полицейские помогли экстренно доставить близнецов в больницу

Сотрудники роты патрульной полиции департамента полиции Атырауской области – Сагынтай Мырзашев и Нурлыбек Багытжанов – оказали помощь в экстренной ситуации и ооперативно сопроводили нуждавшихся в медицинской помощи младенцев в медицинское учреждение, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на Polisia.kz

Во время несения службы около 21:27 на 9-м километре автодороги Атырау – Уральск у автомобиля скорой медицинской помощи, следовавшего из села Сарайшык в областную детскую больницу города Атырау, произошла техническая неисправность.

В машине скорой помощи находились близнецы, нуждавшиеся в срочной медицинской помощи. В связи с возникшей ситуацией медицинские работники обратились за содействием к сотрудникам полиции.

Полицейские незамедлительно пересадили младенцев, их мать и медицинского работника в служебный автомобиль и, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, в кратчайшие сроки доставили их в областную детскую больницу.

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции малышам своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.