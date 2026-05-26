Похититель в ВКО перевозил скот в легковушке

Животные были похищены у местного жителя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Местные полицейские пресекли факт скотокрадства в рамках ОПМ «Барьер», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По данным ведомства, во время патрулирования автодороги Майкапшагай — Зайсан сотрудники полиции остановили автомобиль Mitsubishi Galant под управлением 43-летнего мужчины.

При осмотре транспорта в салоне были обнаружены четыре головы мелкого рогатого скота без сопроводительных документов.

В ходе проверки было установлено, что животные были похищены у местного жителя.

По предварительным данным, подозреваемый намеревался вывезти скот для дальнейшей реализации, однако его задержали правоохранители.

«По данному факту начато досудебное расследование. Похищенный скот изъят и возвращен законному владельцу. Полицейские напоминают владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости усиления мер безопасности: не оставлять скот без присмотра при вольном выпасе и своевременно сообщать о фактах пропажи или кражи по номеру «102», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, 24 апреля текущего года в Туркестанской области в ходе реализации оперативной информации была пресечена попытка незаконного вывоза скота. На одном из пунктов пропуска при пересечении государственной границы задержаны несколько грузовых автомобилей с мелким рогатым скотом в количестве около 1 000 голов.