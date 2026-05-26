До 1,5 млрд тенге завысили стоимость ремонта школы в Кокшетау

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В сфере образования предотвратили неэффективное расходование бюджетных средств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Кокшетау провела анализ соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о госзакупках в части эффективности расходования госсредств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган 

Было установлено, что на территории города планировался закуп работ по капитальному ремонту одной из школ на сумму 1,5 млрд тенге.

При изучении проектно-сметной документациии было выявлено завышение стоимости проекта, связанное с неверным применением поправочного коэффициента, что привело к искусственному увеличению стоимости строительства.

«По акту прокуратуры города Кокшетау указанная государственная закупка отменена с пересмотром стоимости в сторону уменьшения, что позволило предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств», – сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура Курчатова в ходе анализа в сфере госзакупок выявила нарушения законодательства, связанные с утечкой персональных данных 75 работников одного из городских детских садов в области Абай.

#школа #прокуратура #ремонт #Кокшетау

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Сердце Прометея
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Сними кино прямо из дома!
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Получили долгожданное жилье
Прощай, школа!
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
Цифровизация против барьеров
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
В погоне за счастьем
Серебряная драма в Тиране
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

МВД предупредило об ответственности за скупку краденых теле…
Преступную схему в сфере госзакупок раскрыли в Алматы
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]