До 1,5 млрд тенге завысили стоимость ремонта школы в Кокшетау

Прокуратура Кокшетау провела анализ соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о госзакупках в части эффективности расходования госсредств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Было установлено, что на территории города планировался закуп работ по капитальному ремонту одной из школ на сумму 1,5 млрд тенге.

При изучении проектно-сметной документациии было выявлено завышение стоимости проекта, связанное с неверным применением поправочного коэффициента, что привело к искусственному увеличению стоимости строительства.

«По акту прокуратуры города Кокшетау указанная государственная закупка отменена с пересмотром стоимости в сторону уменьшения, что позволило предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств», – сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура Курчатова в ходе анализа в сфере госзакупок выявила нарушения законодательства, связанные с утечкой персональных данных 75 работников одного из городских детских садов в области Абай.