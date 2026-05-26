Схрон с оружием выявили в Алматы

В Алматы выявили схрон с огнестрельным оружием, похищенным из оружейного магазина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным ведомства, сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Алатауского района, вблизи одного из частных домов, обнаружили тайник с оружием.

В схроне находились два двуствольных ружья. Они изъяты и направлены на судебно-баллистическую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Асхат Даулетияров, работа по выявлению и изъятию незаконного оружия продолжается на системной основе.

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» направлено на обеспечение общественной безопасности и изъятие из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий. Работа в этом направлении будет продолжена», – резюмировал Асхат Даулетияров.

Напомним, в апреле КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Алматы, Шымкенте и ряде областей провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия.