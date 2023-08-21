VI фестиваль национальных видов спорта пройдет в Астане

В Астане с 4 по 10 сентября пройдет VI фестиваль национальных видов спорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Участники со всех регионов страны будут соревноваться в қазақ күресі, тогыз кумалак, кокпар, аударыспак, байга, жамбы ату, тенге әлеу, құсбегілік, традиционной стрельбе из лука, единоборствам.
Главный турнир четырехлетия организуют Министерство культуры и спорта РК, Национальная спортивная ассоциация РК, федерация по национальным видам спорта и акимат Астаны.
На ипподроме «Казанат» пройдут кокпар, аударыспак, байга, жамбы ату, теңге ілу, традиционная стрельба из лука, құсбегілік.
Соревнования по национальным видам спорта проводятся в следующих спортивных комплексах:
Qazaqstan - асык ату, тогызкумалак;
Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова - қазақ күресі;
Спорткомплекс «Аспан» - единоборства.