Vietjet Air открывает рейсы по маршруту Фукуок – Астана

Министерством транспорта продолжается работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, передает Kazpravda.kz

Фото: Vietjet Air

Вьетнамская авиакомпания «Vietjet Air» с осенне-зимней навигации 2024-2025гг. планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Фукуок – Астана с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа А-330.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.