Ольга Бобрышева и Аким Ильичев продвигают свои фитопродукты в соц­сетях и на всех местных выставках. Интригует уже сам ассортимент: вино из одуванчиков, мятные джемы, травяные чаи, специи, тоники, мацераты, масляные вытяжки, бальзамы, кремы…

Первой производственной лабораторией стала домашняя кухня, но круг покупателей, по словам Ольги, растет. Маленьких партий уже не хватает. Поэ­тому в планах устькаменогорцев – открытие цеха.

С флорой Ольга на «ты» с детства. Все летние каникулы у нее проходили на пасеке возле горной речки Малоубинки. Вместе с бабушкой она собирала травы, ягоды, плоды, узнавала об их свойствах. После школы закончила биологичес­кий факультет, долго работала в неправи­тельственной организации. Но никогда не забывала о любимом занятии, продолжала заготавливать целебные травы – для себя, как хобби.

– Мы с Акимом придумывали разные травяные чаи-миксы и увидели, что друзья и знакомые в восторге от них, – рассказала предприниматель. – Так возникла идея раскрутить бизнес.

Проект созревал примерно пять лет. Все это время Ольга искала необычные рецепты, отрабатывала технологию. Домашняя кухня превратилась в экс­периментальную лабораторию. Как-то приятели в разговоре упомянули бестселлер Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Стало любопытно: можно ли реально сделать такой напиток? Как выяснилось, это известный старинный рецепт, причем Англия веками поставляла «солнечное» вино в липовых бочках по всему миру.

Устькаменогорцы собрали всю возможную информацию, в конце мая выехали на речные луга за цветами. И начали осваивать технологию как все: методом проб и ошибок. Пробовали с добавками, например, лимона, мяты или мелиссы. Изготовляли в чистом виде. Первую партию, вроде бы созревшую, готовую, разлили в тару, закупорили, а бутылки стали стрелять, как шампанское.

– В дело идет только желтая сердцевина, – поделился секретом Аким. – Ее нужно тщательно очистить от зеленой подложки, каждый цветочек. Сами представляете, какая это муторная работа. Потом сырье рас­тирается, замачивает­ся, выдерживается, настаивается… Нюансов много. Мы еще набираемся опыта, делаем самые маленькие партии, их даже гаражными не назовешь. И не­смотря на это, уже понятно: бизнес может оказаться рентабельным.

Решающим этапом стали курсы при областной палате предпринимателей и региональном совете деловых женщин. По итогам обучения Ольга защитила бизнес-план и выиграла грант на приобретение сушильного аппарата и дистиллятора. Оборудование дало возможность ИП «Вита Лето» начать серийное производство фитопродуктов и косметических средств. То есть зарабатывать.

Весь сезон у семейного предприятия разбит по декадам и неделям с учетом вегетации растений. Летний календарь помечен многочисленными «напоминалками», когда что цветет, плодоносит и готово для заготовки. Время одуванчиков – конец мая, сезон душицы и шалфея – начало июля, шиповник и боярка поспевают в конце августа – начале сентября. При этом за дарами природы можно выезжать практически в любой район, весь Казахстанский Алтай – большая зеленая аптека.

– Известно, что алтайское разнотравье является уникальным, – отмечает руководитель ИП. – Мы остановили выбор на растениях, известных общеукрепляющими и гипоаллергенными свойствами. У меня огромный список того, что мы еще не пробовали, но хотим опробовать. Это сбитни, ферментированные чаи с натуральными добавками, гидролаты, фитокапсулы...

В маркетинге бесценную помощь ИП оказал социальный капитал, накопленный за годы работы в НПО. Многие коллеги с интересом отнеслись к новому амплуа Ольги и в качестве покупателей привели своих друзей, родных, знакомых. Одновременно предприниматели начали раскручивать бренд в соцсетях. Усть-Каменогорск – город небольшой, о необычной продукции начали говорить, к ней появился интерес.

Отличный шанс дало участие в ярмарке местных товаропроизводителей «Одно село – один продукт». Она прошла летом 2023 года и позволила начинающему ИП встретиться с потенциальными партнерами. Витрина «Вита Лето» привлекла внимание гостей и СМИ. Конкурсная комиссия отметила оригинальность, экологичность идеи, а главное – безграничный потенциал.

– Когда ты видишь активный интерес к твоей продукции, это воодушевляет, – призналась Ольга.

На сегодня маленькое усть-каменогорское предприятие готовится подняться на следующую ступеньку. Предстоит, например, получить сертификат соответствия, чтобы выйти на маркетплейсы и гарантировать беспрепятственную доставку продукции по всему Казахстану и в зарубежные страны. Пора отделить технологическую лабораторию от домашней кухни, а значит – открыть настоящий производственный цех, возможно, в консорциуме с партнерами.

Есть идея создать в областном центре шоурум, или центр, включающий фитокафе и торговые отделы по типу фермерских, где пищевые продукты и косметические средства можно продегустировать, опробовать, получить профессиональную консультацию из первых рук. На Западе в таком формате работают сотни небольших семейных компаний, выпускающих натуральную и органическую продукцию. Такой бизнес, как правило, переходит по наследству из поколения в поколение.

– Будем устраивать чайные вечера, – приоткрыла планы глава ИП. – У нас много знатоков лекарственных трав. Уверена: у нашего «зеленого» бизнеса – успешное будущее.