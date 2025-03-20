Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Костанае

Крупные ДТП
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Венера Баталова
корреспондент

Прокуратурой области утвержден обвинительный акт по уголовному делу об аварии, в результате которой погибли трое человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расследование установило, что 16 декабря 2024 года на 148 км трассы «Костанай - Аулиеколь - Сурган» 33-летний житель Туркестанской области, управляя автомашиной VOLVO, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Alphard. В результате ДТП водитель Toyota Alphard и его два пассажира погибли, еще один получил различные телесные повреждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Действия виновного водителя квалифицированы по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека и смерть трех лиц).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.  

Уголовное дело направлено в Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.

Отметим, сегодня на перекрестке в Астане автомобиль снес светофор.

#суд #гибель #ДТП #виновник

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