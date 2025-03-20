В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ДТП произошло сегодня в 07:00 на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Автомобиль (предположительно марки Шевроле) белого цвета на проспекте Кабанбай батыра, двигавшийся в направлении аэропорта, на большой скорости выехал на полосу встречного движения и протаранил столб светофора. От удара светофорный объект был разрушен полностью. Его фрагменты разлетелись на несколько метров.

Повреждения также получил стоявший на перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобиль Шевроле Кобальт. Было видно, что водитель, совершивший ДТП, самостоятельно пытался выбраться из салона своего авто. Водитель Шевроле Кобальт скорее всего не пострадал.

По какой причине водитель белой машины не справился с управлением, предстоит разобраться сотрудникам полиции.