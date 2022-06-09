Вице-министр юстиции ответил на вопрос о роспуске парламента

Заместитель министра юстиции Алма Муканова высказалась о возможности роспуска Парламента после проведения в стране референдума, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Представители СМИ обращаются к нам с вопросом: «После конституционных реформ будет ли распущен седьмой созыв?». Сейчас седьмой созыв работает. До конца первого полугодия 2026 года этот состав продолжит свою работу. Вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва сейчас не ставится", - сказала Алма Муканова на брифинге в СЦК.

По ее словам, нормы, определяющие новый порядок формирования палат Парламента РК, будут применяться, начиная с выборов депутатов Мажилиса восьмого созыва.