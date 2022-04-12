В честь Дня работников науки заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов посетил НАО «Казахский агротехнический университет» имени С. Сейфуллина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Во время посещения вице-премьер ознакомился с деятельностью научно-исследовательской платформы сельскохозяйственной биотехнологии. Ералы Тугжанову показали лаборатории, в которых ведется разработка кормовых добавок и химиотерапевтических препаратов, проводится проверка почвы.

По словам руководства НАО, научно-исследовательская деятельность университета направлена на реализацию стратегии по углублению интеграции в мировое научно-образовательное пространство, освоение передовых знаний и технологий в рамках отдельных научных направлений и расширение сотрудничества с ведущими в мире исследовательскими университетами и научными организациями аграрного профиля США, Франции, Австралии, Германии, Нидерландов и КНР, России, Беларуси, Польши, Чехии и других стран. Ежегодно КАТУ им. С. Сейфуллина обеспечивает успешную реализацию научно-технических программ и научных проектов в рамках грантового и программно-целевого финансирования МСХ РК, МОН РК, а также международных проектов.

Далее Ералы Тугжанов провел встречу с отечественными учеными и коллективом университета. Сотрудники КАТУ рассказали о развитии научно-исследовательской деятельности, а также о решении социальных вопросов. В университете, по их словам, имеется современная материально-техническая база, новейшие научные лаборатории и технологические платформы. Созданы все условия для работы.

В свою очередь заместитель Премьер-министра отметил, что в соответствии с поручениями Главы государства К. Токаева Правительство уделяет особое внимание развитию науки.

Также Ералы Тугжанов вручил благодарственные письма казахстанским работникам науки, выразив слова признательности за их нелегкий труд.

«Современная наука стоит не только на страже государственных интересов, но и помогает решать многие глобальные проблемы современного мира. Поэтому ваша роль важна», — заключил вице-премьер.