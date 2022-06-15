Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Вице-премьер провел совещание по повышению доходов населения в Акмолинской области

В Кокшетау под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по реализации Программы повышения доходов населения до 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В нем приняли участие представители центральных и местных государственных органов, представители промышленных предприятий и другие.

«Программа нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости, сопряженная с индустриализацией и диверсификацией экономики, развитием предпринимательства. Также планируется увеличение охвата различными мерами занятости за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий, а также реализации встречных обязательств. В целом, в текущем году по Программе прогнозируется создание  444 тыс. мест, из них 178,5 тыс. мест уже создано», — сказал Ералы Тугжанов.  

В ходе заседания подробнее по каждому направлению доложил аким области Ермек Маржикпаев.

По его словам ключевой отраслью экономики региона является сельское хозяйство.

«Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за прошлый год составил более 745 млрд тг. В этом году увеличен яровый сев до 5,1 млн га, при этом площадь зерновых и зернобобовых культур расширена до 4,6 млн га», — отметил руководитель региона.

Также  определенная работа в области проводится в рамках Программы повышения доходов населения и обеспечения продуктивной занятости. В этом году средняя заработная плата увеличилась на 22%. Выросли и доходы населения.

На совещании также представлен проект Ауыл Аманаты, инициатором которого является партия «Аманат». Обучением проекта  планируется охватить более 2400 акимов сел.

В ходе мероприятия выступили заместитель акима Акмолинской области по проектам агропромышленного комплекса Галымжан Абдыкалыков, аким Маншукского сельского округа Целиноградского района Гани Исаев.

Во второй части совещания исполнительным директором общественного фонда «Ана үйі» Анарой Рахимбаевой и руководителем управления образования Бейбитом Жусуповым были рассмотрены вопросы семьи и сиротства.   

В завершении мероприятия вице-премьер отметил, что все принимаемые меры и инициативы должны быть нацелены, в первую очередь, на повышение доходов населения и создание рабочих мест.

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