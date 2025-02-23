Вице-президент ФИФА Шандор Чаньи посетил офис КФФ

Фото: КФФ

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Шандор Чаньи прибыл с визитом в офис Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В рамках визита президент федерации Марат Омаров провел для Шандора Чаньи ознакомительную экскурсию по офису КФФ, рассказал о деятельности федерации, а также показал футбольный манеж в Доме футбола.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Казахстане, важностью укрепления сотрудничества с ФИФА и УЕФА, а также необходимостью взаимной поддержки в реализации футбольных инициатив.

В свою очередь, Шандор Чаньи поздравил Марата Талгатовича с недавним избранием на пост президента КФФ и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве, подчеркнув, что ФИФА и УЕФА готовы всесторонне поддерживать развитие футбола в Казахстане.