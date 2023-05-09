Визит Токаева в Россию завершился

Президент вылетел в Казахстан, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев принял участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

В Тверской области президент посетил Ржевский Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам и почтил память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

Далее он возложил цветы к братской могиле в деревне Трубино, где похоронен его дядя, и посетил Ржевский мемориал Советского солдата.

9 мая в Москве прошел парад Победы.