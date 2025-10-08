Владельцы малых АГЗС обеспокоены новыми правилами распределения СНГ в ЗКО

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Если раньше ограничения по объему отгрузки газа автомобильным транспортом составляли 5 тонн, то по новым правилам лимит не должен быть ниже 20 тонн.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По причине недостаточного объема реализации решением местных властей из реестра получателей СНГ были исключены 8 АГЗС региона. С аналогичной проблемой столкнулись и предприниматели Актюбинской области, заявившие на заседании отраслевого совета при РПП «Атамекен», что данное решение министерства ставит малые станции в заведомо неравные условия по сравнению с крупными. Это грозит закрытием 28 АГЗС. На кону не только миллионы, вложенные в строительство станций и десятки рабочих мест, но и обеспечение топливом жителей отдаленных районов.

Не согласны владельцы АГЗС и с достоверностью отчетных данных, предполагая лоббирование интересов отдельных субъектов предпринимательства. Так, в реестр по ЗКО  включена компания, заправочная станция которой, по мнению предпринимателей, не работает больше года.

Палата предпринимателей «Атамекен» по ЗКО намерена инициировать обращение в уполномоченное ведомство с требованием пересмотра норм, ущемляющих малый бизнес, а также рекомендовать провести проверку отчетов компаний, получающих СНГ.  

