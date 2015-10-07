Владимир Путин посетит Казахстан в середине октября

Политика
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Фото: ortcom.kz
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Казахстан с рабочим визитом в середине октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ortcom.kz.

В ходе визита состоится встреча с Главой нашего государства Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в космической сфере.

Также планируется подписание соглашения между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории нашей страны в качестве района падения их отделяющихся частей.

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