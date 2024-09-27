Властелин судеб и сердец

Этому юбилею недавно была посвящена встреча руководства клуба с ветеранами, выступавшими в разные годы за народную команду, и с теми, кто помогал побеждать на протяжении многих десятков лет. Гостей на входе в алматинском Доме приемов, где проходило мероприятие, ждал огромный баннер, на котором были перечислены фамилии футболистов, защищавших честь клуба с самых первых дней существования.

– Было непросто найти в архивах имена всех 767 футболистов, – рассказывает генеральный директор клуба Аскар Есимов. – Для этого подключили все службы и постарались, чтобы никого не пропус­тили. И как нам кажется, это удалось. Приятное сделали многим поколениям футболистов.

Им есть чем гордиться

Сама же история создания клуба «Кайрат» уходит своими корнями в середину ХХ века. И она, можно сказать, неразрывно связана с именем легендарной личности – Николая Петровича Старостина, известного основателя ФК «Спартак» (Москва). Все знают, что в годы Великой Отечественной войны он, как и его братья, попал под сталинские репрессии и отбывал срок своего наказания в Казахстане. В начале пятидесятых годов его пригласили из Караганды в Алма-Ату. И на стадионе «Динамо» он стал тренировать футболистов этого спортобщества. Именно в те годы руководством республики вынашивалась идея создания крепкого коллектива, который мог бы успешно защищать на союзной арене честь Казахстана. Поэтому в 1954 году динамовцы перешли под знамена ДСО «Урожай». Именно с этой даты ведет свое летоисчисление футбольный клуб, который вошел в 1956 году в состав спортивного общества с ДСО «Колхозшы». В этом же году был переименован в «Кайрат». До сих пор многомиллионная армия болельщиков интересуется вопросом: кто дал команде название, имеющее глубокий философский смысл? Ведь «қайрат» в переводе с казахского на русский означает «сила, энергия». Оказывается, на объединенном пленуме обществ «Урожай» и «Колхозшы» разгорелись нешуточные споры по этому вопросу. Предлагали назвать новое общество: «Егиншы» («Земледелец»), «Алтын дан» («Золотой колос»), «Беркут дала» («Степной беркут»), «Куресши» («Борец»). Но ни один из вариантов даже не был рассмотрен. В ходе обсуждения сразу было предложено переименовать спортобщество в ДССО «Кайрат». До сих пор никто и не припомнит, кто произнес это слово. Но многие догадывались, что инициатива эта принадлежит Динмухамеду Ахметовичу Кунаеву, тогдашнему Председателю Совета Министров Казахской ССР.

Со дня своего становления алматинская команда пережила падения и взлеты, выступая среди сильнейших команд Советского Союза. В Высшей лиге советского футбола она играла 24 сезона. В призерах не была (лучшее место в сезоне 1986 года – 7 место), однако сумела завоевать авторитет не только в стране, но и за рубежом. Оборону «Кайрата» называли бетоном.

После обретения Казахстаном суверенитета клуб стал первым чемпионом независимой страны. Сегодня в активе алматинцев три победы в чемпионатах республики. Крайний раз они взошли на футбольный «трон» в 2020 году. А в розыгрыше Кубка страны являются рекордсменами страны – футболисты «Кайрата» десять раз поднимали над собой почетный трофей.

Многие успехи кайратовцами достигнуты в прошедшие 15 лет. И связаны они со слаженной работой всего коллектива. Самой большой гордостью клуба в современной истории является инфраструктура. В последние годы команды разных поколений получили добротные тренировочные стадионы. Гости из-за рубежа удивляются и отмечают, что таких условий нет даже в известных французских, немецких и испанских клубах. В «Кайрате» действуют три академии, которые готовят резерв для основной команды. Они названы именами легенд «Кайрата», в разные годы защищавших честь клуба. Это Сергей Квочкин, Тимур Сегизбаев и Евстафий Пехлеваниди. Последний жив и здоров, проживает в Греции. Кстати, он приехал на торжество клуба и поделился своими мыслями.

– «Кайрат» – это моя жизнь, – сказал один из лучших бомбардиров клуба (69 голов). – Девять лет я провел в его составе. И ни разу не пожалел об этом. Хотя меня приглашали в другие команды. Например, в тбилисское «Динамо», где когда-то выступал мой отец. Но я был убежденным противником таких переходов. Зачем уходить, если тебя здесь любят болельщики? И я им благодарен. Мой каждый приезд в Алматы – это праздник для души…

Имена, навечно вписанные

в летопись клуба

Было бы несправедливо не назвать основные вехи становления ФК «Кайрат». Остановимся коротко на них.

Первую игру на центральном стадионе Алма-Аты, введенном в строй в 1958 году, кайратовцы провели в классе «Б» с пермской «Звездой» 19 августа и победили со счетом 1:0. Автором первого гола на новой арене стал Владимир Иванушкин. Кстати, Владимир Николаевич здравствует и живет в Алматы. Он называет этот город хлебным. Помнит, как их

семья после войны искала лучшей доли и из Тульской области перебралась на юг. Здесь он впервые досыта наелся хлеба. Здесь увлекся футболом и был приглашен в состав «Кайрата».

2 ноября 1958 года – это особая дата в истории алматинской команды. Футболисты из столицы Казахстана сыграли первый свой международный матч. На «Малых Лужниках», как называли ранее наш «Центральный», кайратовцы принимали финский «Коткан Тюевлен Палолойлият» и провели в его ворота шесть безответных мячей.

1960-й год – это год дебюта ФК «Кайрат» в Высшей лиге советского футбола. Первый матч состоялся 10 апреля дома. «Кайрат» и ленинградский «Адмиралтеец» сыграли вничью – 0:0. В разные годы команда делегировала в стан различных сборных команд СССР своих воспитанников. До сих пор в памяти многих гол, забитый на знаменитой «Маракане» самим бразильцам нашим Сергеем Квочкиным. Отметим, что Сергей Прокопьевич в 232 играх за «Кайрат» забил 61 мяч. Он же является автором первого гола в Высшей лиге, который забил в ворота московского «Локомотива». Острого нападающего не раз приглашали в основную команду СССР. Но из-за того, что отказался переходить в «Динамо» (Киев), его вычеркнули из списка основных кандидатов.

Партнером Квочкина был легендарный полузащитник Тимур Сегизбаев. Впервые футбольные болельщики узнали о Сегизбаеве в начале 60-х годов прошлого столетия. Он сразу стал любимцем публики. В то время о нем даже сочиняли легенды, была, например, такая: ему зап­рещено бить правой ногой, потому что удар может быть смертельным. Кстати, в домашнем матче с ташкентским «Пахтакором» Сегизбаев так приложился по мячу, что подставивший свою голову игрок соперников Семенов рухнул как подкошенный, и его увезли со стадиона в карете скорой помощи.

Кайратовцы разных поколений Сергей Пасько, Александр Жуйков и Вахид Масудов

Тимур Санжарович 11 лет блистал на футбольных полях Советского Союза. А однажды, в 1964 году, когда забил на стадионе в Лужниках два мяча в ворота московского «Спартака», которые защищал небезызвестный Владимир Лисицын, «Комсомольская правда» опубликовала материал «Тимур и его команда». Тогда в репортаже патриарх советского футбола Николай Петрович Старостин лестно отозвался о капитане кайратовцев. В 1971 году Тимур Санжарович стал тренером. Много лет работал с родной командой.

К поколению шестидесятников относятся такие личности, как Евгений Кузнецов, Вадим Степанов, Виктор Абгольц, Леонид Остроушко, Вячеслав Бубенец, Олег Мальцев и другие. У нас есть даже олимпийский чемпион – это Евгений Яровенко. Он воспитанник джамбулского футбола, несколько лет выступал за «Кайрат». В составах сборных СССР в разные годы своим мастерством блистали Сеильда Байшаков, Александр Хапсалис, Фарид Хисамутдинов, Сергей Стукашов, Фанас Салимов, Эдуард Сон, Сергей Пасько... Их одноклубник, журналист Диас Омаров, как-то обронил слова: «Кайрат» – это властелин многих поколений болельщиков».

Про Кубок и хет-трики

Самым большим успехом ФК «Кайрат» считается победа в розыгрыше Международного кубка железнодорожников. Это случилось в ноябре 1971 года. «Кайрат» поочередно обыграл «Локомотив» (Чехословакия) – 4:1, 1:0. Затем дома уступил болгарской «Славии» – 1:3, но уверенно переиграл соперника в гостях – 3:0 и вышел в финал, где встретился с румынским «Рапидом». В гостях алмаатинцы сумели сыграть вничью – 1:1. А дома при поддержке 32 000 болельщиков вырвали победу – 1:0. Кстати, гол и в Бухаресте, и на своей арене забил капитан команды Сергей Рожков.

– Эта победа стоит особняком. Ее можно назвать исторической, – вспоминает легендарный вратарь команды тех лет Куралбек Ордабаев, который в 1973 году стал лучшим вратарем СССР по отраженным пенальти. Сегодня ветеран по-прежнему в строю – работает в родном «Кайрате», отвечает за массовый футбол.

В историческом сезоне 1971 года защитник алмаатинцев Сеильда Байшаков по итогам опроса, проведенного молодежным журналом «Смена», признается лучшим дебютантом чемпионата СССР.

Кроме них хотел бы отметить и других футболистов, которые остались в истории клуба, как меткие «снайперы». В разные годы авторами хет-триков становились Виктор Абгольц, Анатолий Ионкин, Сергей Стукашов, Юрий Севидов, Борис Евдокимов, Сергей Волгин. Особняком стоят четыре гола, проведенные Виктором Карачуном в ворота бакинского «Нефтчи» в финале Кубка федерации футбола СССР (1988 г). «Кайрат» тогда выиграл этот приз.

Вахид Масудов в атаке

Есть и другие игроки флагмана респуб­лики, которые оставили заметный след в казахстанском футболе. Это Александр Жуйков, Виктор Катков, Юсуп Шадиев, Султан Абенов, Александр Убыкин, Берик Аргинбаев, Нурман Атантаев, Сергей

Гороховодацкий, Вахид Масудов, Владимир Никитенко, Дмитрий Огай, Сергей Климов, Адлет Кашаганов, Аскар Кожабергенов, Алибек Булешов, Самат Смаков и другие.

В современной истории следует отметить попадание в сборную Казахстана на чемпионат мира среди молодежных команд (1999 г). В ее составе было немало кайратовцев. Это Ерлан Уразаев – автор единственного забитого мяча казахстанцами в Нигерии, Алихан Акказынов, Андрей Травин, Али Алиев, Евгений Тарасов и другие. Через год после этого полузащитник алматинцев Руслан Балтиев сыграет в составе звезд азиатского футбола в матче против сборной Ирана, посвященном Дню независимости этой страны.

В европейском футболе «Кайрат» дебютировал в 2002 году. После вступления Казахстана в УЕФА был участником еврокубков. Даже однажды пробился в групповую стадию Лиги конференций. Было это в 2021 году. И в этот юбилейный для себя год ФК «Кайрат» ведет борьбу за чемпионский «трон».