Вопросы социально-трудовой сферы обсудила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова с представителями НПО регионов страны. Главный акцент встречи был сведен к основным этапам трансформации служб социальной сферы, в том числе относительно поддержки лиц с инвалидностью.
В начале заседания глава МТСЗН РК остановилась на основных достижениях в отрасли, отметив, что все социальные обязательства государство выполняет своевременно и в полном объеме.
– С начала года проиндексированы все выплаты, продолжено поэтапное повышение базовой пенсии. Проводится работа по усилению адресности поддержки государства, чтобы помощь получали нуждающиеся граждане. Социальными выплатами охвачено 4,5 миллиона человек. Бюджет Минтруда составляет 6 триллионов тенге, освоено порядка 4,4 триллиона тенге, – сообщила Светлана Жакупова.
Говоря о мерах поддержки лиц с инвалидностью, глава ведомства сказала, что в различных сферах экономики занято 112 тыс. лиц с особыми потребностями, или 30% из числа трудоспособных. И в этом свою роль сыграла практика субсидирования рабочих мест. Однако здесь есть один нюанс: из всех трудоустроенных постоянную работу нашли только 41% участников субсидируемых рабочих мест. Получается, что ежегодно одни и те же лица продолжают устраиваться на работу на субсидируемые места в одни и те же организации.
– Кроме того, при реализации всех видов субсидируемых рабочих мест выявляются факты хищения и неэффективного использования государственных средств. Большинство нарушений выявлено при реализации общественных работ. Так продолжаться не может. Бюджетные средства должны расходоваться строго целевым образом. Пришло время понять, что субсидируемые рабочие места – это мера поддержки безработных из социально уязвимых слоев населения, но не поддержка работодателей, – добавила министр.
В своем докладе Светлана Жакупова отдельно остановилась на вопросах государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, внедрения нового механизма обеспечения техническими средствами реабилитации, особого порядка в установлении инвалидности, трансформации службы медико-социальной экспертизы и многом другом.
Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева выразила благодарность за организацию встречи, а участники как в офлайн, так и в онлайн-режиме задали злободневные вопросы, интересующие гражданский сектор. Светлана Жакупова отметила, что представители министерства всегда открыты для диалога.