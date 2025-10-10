Вопросы социально-трудовой сферы обсудила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова с представителями НПО регионов страны. Главный акцент встречи был сведен к основным этапам трансформации служб социальной сферы, в том числе относительно поддержки лиц с инвалидностью.

Фото: МТСЗН РК

В начале заседания глава ­МТСЗН РК остановилась на основных достижениях в отрасли, отметив, что все социальные обязательства государство выполняет своевременно и в полном объеме.

– С начала года проиндексированы все выплаты, продолжено поэтапное повышение базовой пенсии. Проводится работа по усилению адресности поддерж­ки государства, чтобы помощь получали нуждающиеся граж­дане. Социальными выплатами охвачено 4,5 миллиона человек. Бюджет Минтруда составляет 6 триллионов тенге, освоено порядка 4,4 триллиона тенге, – сообщила Светлана Жакупова.

Говоря о мерах поддержки лиц с инвалидностью, глава ведомства сказала, что в различных сферах экономики занято 112 тыс. лиц с особыми потребностями, или 30% из числа трудоспособных. И в этом свою роль сыграла практика субсидирования рабочих мест. Однако здесь есть один нюанс: из всех трудоустроенных пос­тоянную работу нашли только 41% участников субсидируемых рабочих мест. Получается, что ежегодно одни и те же лица продолжают устраиваться на работу на субсидируемые места в одни и те же организации.

– Кроме того, при реализации всех видов субсидируемых рабочих мест выявляются факты хищения и неэффективного использования государственных средств. Большинство нарушений выявлено при реализации общественных работ. Так продолжаться не может. Бюджетные средства должны расходоваться строго целевым образом. Пришло время понять, что субсидируемые рабочие места – это мера поддержки безработных из социально уязвимых слоев населения, но не поддержка работодателей, – добавила министр.

В своем докладе Светлана Жакупова отдельно остановилась на вопросах государственного конт­роля за соблюдением трудового законодательства, внедрения нового механизма обеспечения техническими средствами реа­билитации, особого порядка в установлении инвалидности, трансформации службы медико-социальной экспертизы и многом другом.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева выразила благодарность за организацию встречи, а участники как в офлайн, так и в онлайн-режиме задали злободневные вопросы, интересующие гражданский сектор. Светлана Жакупова отметила, что представители министерства всегда открыты для диалога.