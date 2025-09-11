Правительство Испании инициировало законопроект о запрете курения в общественных местах на открытом воздухе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В список мест входят пляжи, террасы баров и ресторанов, автобусные остановки и стадионы. Как сообщает Reuters, запрет будет также распространяться на вейпы и иные электронные устройства для курения.

Уточняется, что законопроект аналогичен уже принятым в июле этого года ограничениям во Франции. Отличия заключаются в том, что во Франции запрет не распространяется на террасы баров и ресторанов, а также электронные сигареты.

Представители индустрии гостеприимства Испании уже раскритиковали законопроект, поскольку «открытые террасы пользуются популярностью у курильщиков».

По данным министерства здравоохранения Испании, в стране ежегодно от причин, связанных с курением, умирает более 50 тыс. человек, ежедневно регистрируется около 137 смертей.