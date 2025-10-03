Причина – шатдаун, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Власти штата Нью-Йорк не смогут финансировать содержание статуи Свободы из-за приостановки работы правительства США. Из-за этого факел на монументе может погаснуть, сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

За содержание статуи Свободы отвечает Служба национальных парков США. Федеральные средства, выделенные на финансирование монумента, могут закончиться уже на следующей неделе.

«Мы не позволим президенту Дональду Трампу и республиканцам погасить ценности, которые олицетворяет наша статуя Свободы»,— заявила губернатор.

Шатдаун наступил в США 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. По оценкам властей, шатдаун будет приводить к еженедельным потерям ВВП страны в размере около $15 млрд.

Ранее стало известно, что некоторые достопримечательности в Вашингтоне закрыли для посещений из=за остановки финансирования.